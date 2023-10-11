勃肯鞋出師不利 掛牌首日重挫近13% 跌破發行價

勃肯鞋掛牌首日重挫近13%，跌破發行價。（路透）

有近250年歷史的鞋履品牌勃肯鞋（Birkenstock）11日登陸紐約交易所，但出師不利：開盤報價41美元，較周二設定的發行價46美元低10.9%，收盤跌幅更大，重挫12.61%到40.2美元，市值為75.5億美元。

勃肯鞋此次IPO出售了1075萬股普通股，籌集大約4.95億美元，公司估值約86.4億美元。

該品牌由德國鞋匠Johann Adam Birkenstock創立於1774年，本來一直由家族控制，直到2021年私募股權巨擘L Catterton收購了多數股權，那次交易使公司估值達到48.5億美元。

自從L Catterton收購以來，勃肯鞋的銷售不斷成長，估值也幾乎翻了一番。2020至2022年度，銷售由7.28億歐元（7.71億美元）躍升至12.4億歐元。那段期間，該公司增加了直接面對消費者的銷售，策略性退出與某些批發合作夥伴的關係，並專注於推動高價位商品。

該公司2022年度的淨利約1.87億歐元，利潤 率約60%。勃肯鞋在提交的文件中表示，如果擴大直接面對消費者的銷售，利潤率還有提升空間，這一部分的銷售從2018年度占總銷售額的18%成長到2022年度占38%。

但Renaissance Capital資深IPO市場策略師Matthew Kennedy指出：「今年早些時候，掛牌首日股價勁揚可能吸引一些『熱錢』投入最近的IPO，從而使它們上漲，但次級市場買家現已多次被IPO所傷，所以他們最終認輸不玩了也就不令人意外了」。

此際正值IPO市場在經歷一年多停滯後逐漸開始解凍之際，但仍不穩定且有不確定性。最近多家首次掛牌上市的公司在頭幾天的交易表現良好，但後來都下跌。

Instacart上個月將IPO定價在每股30美元，那斯達克 上市首日收33.70美元，周三收在低於發行價的24.94美元。另一家L Catterton支持的消費品公司Oddity Tech於7月上市，首日交易股價收在47.53美元，稍後上漲到56美元的高點，但此後一路走低，周三雖上漲2.03%至32.61美元，但低於發行價35美元。嬌生 分拆出來的Kenvue，股價也呈現類似趨勢。