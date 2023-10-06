就業數據強 公債殖利率升…道指仍漲288點
即使美國就業數據強於預期，且美國公債殖利率大幅上漲，但美股仍然上漲。
道瓊工業指數上漲288.01點或0.87%至3萬3407.58點。史坦普500指數上漲50.31點或1.18%至4308.5點。那斯達克指數上漲211.51點或 1.6%至1萬3431.34點。盤中最低時道指下跌270點。
勞工部表示，9月美國經濟增加33.6萬個就業機會。遠高於《道瓊》調查的經濟學家預計的17萬個。可以肯定的是，上個月薪資漲幅低於預期。
交易員不清楚盤中反轉的原因。有些人指出，就業報告中較疲軟的薪資數據可能促使投資人重新考慮之前的看跌立場；其他人則指出殖利率從盤中高點回落。這次反彈的部分原因可能只是因為市場已經極度超賣，史指本周一度較今年稍早的高點下跌超過8%。
報告發布後，殖利率一開始飆升，10年期公債利率接近16年來最高水準。隨後回落，但仍上漲約6個基點至4.78%。
Verdence Capital Advisors投資長霍尼曼(Megan Horneman)表示：「殖利率在4.8%左右開始回落。隨著殖利率下滑，這對股市有幫助。」「最近幾周市場相當疲軟，有點超賣。」
穆迪分析(Moody's Analytics)勞工經濟學家德安東尼奧(Dante DeAntonio)表示，「由於觀點不同，9月就業報告對貨幣政策的影響可能不大。」「薪資成長和失業率可能是足夠的利多，阻止聯準會重新升息。但在消化今天上午的報告後，市場對FOMC將採取行動的預期發生了一些變化，但仍然強烈預期11月利率將保持不變。」
科技類股領漲史指，漲幅接近 2%。Palo Alto Networks、Monolithic Power Systems和Advanced Micro Devices均上漲超過4%。
通用汽車和福特汽車晚盤上漲。美國汽車工人聯合會表示，由於與汽車製造商的談判進展，本周不會再舉行新的罷工。 福特和通用汽車分別上漲0.84%和1.98%。
史指本周上漲0.58%，打破連續4周下跌局面。那指本周上漲1.61%，而道指仍下跌0.14%。
史指中的資訊科技和通訊服務類股創下最佳每周表現。在科技巨頭、軟體股和受歡迎的晶片製造商的帶動下，這兩個類股的漲幅都超過3%。
Arista Networks和Palo Alto Networks在資訊科技領域創下每周最佳表現，兩家軟體股均上漲近6%。Nvidia和Intuit本周漲幅分別為3.92%和4.52%。
Live Nation Entertainment是通訊服務領域表現最好的公司，本周上漲5.82%。Alphabet漲幅4.87%，而Meta Platforms則上漲4.26%。
NB Private Wealth投資長薩科西亞(Shannon Saccocia)表示，9 月就業人數飆升是許多投資人預期經濟軟著陸的另一個原因，但這些數字可能不足以阻止進一步升息。
她表示，從就業水平的躍升、消費者物價指數(CPI)數據的緩和以及Fed樂觀的經濟預測來看，消費者的持續走強都證明經濟狀況良好。不過的就業報告並沒有完全消除人們對2024年經濟衰退更嚴重或利率持續走高的擔憂。
她說：「這種消化和重新定價將會持續下去，但考慮到市場周期性，這種情況可能會持續到2024年。 」
即使盤中走勢溫和，但油價仍創下3月以來的最大單周跌幅。
布蘭特原油和西德州中質原油(WTI)期貨基本持平。但本周布蘭特原油和WTI分別下跌11.7%和9.3%。這是3月以來這最差單周表現。
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