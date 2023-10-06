就業數據強 公債殖利率升…道指仍漲288點

即使美國就業數據強於預期，且美國公債殖利率大幅上漲，但美股仍然上漲。(美聯社)

即使美國就業 數據強於預期，且美國公債殖利率 大幅上漲，但美股仍然上漲。

道瓊工業指數上漲288.01點或0.87%至3萬3407.58點。史坦普500指數上漲50.31點或1.18%至4308.5點。那斯達克指數上漲211.51點或 1.6%至1萬3431.34點。盤中最低時道指下跌270點。

勞工部表示，9月美國經濟增加33.6萬個就業機會。遠高於《道瓊》調查的經濟學家預計的17萬個。可以肯定的是，上個月薪資漲幅低於預期。

交易員不清楚盤中反轉的原因。有些人指出，就業報告中較疲軟的薪資數據可能促使投資 人重新考慮之前的看跌立場；其他人則指出殖利率從盤中高點回落。這次反彈的部分原因可能只是因為市場已經極度超賣，史指本周一度較今年稍早的高點下跌超過8%。

報告發布後，殖利率一開始飆升，10年期公債利率接近16年來最高水準。隨後回落，但仍上漲約6個基點至4.78%。

Verdence Capital Advisors投資長霍尼曼(Megan Horneman)表示：「殖利率在4.8%左右開始回落。隨著殖利率下滑，這對股市有幫助。」「最近幾周市場相當疲軟，有點超賣。」

穆迪分析(Moody's Analytics)勞工經濟學家德安東尼奧(Dante DeAntonio)表示，「由於觀點不同，9月就業報告對貨幣政策的影響可能不大。」「薪資成長和失業率可能是足夠的利多，阻止聯準會重新升息。但在消化今天上午的報告後，市場對FOMC將採取行動的預期發生了一些變化，但仍然強烈預期11月利率將保持不變。」

科技類股領漲史指，漲幅接近 2%。Palo Alto Networks、Monolithic Power Systems和Advanced Micro Devices均上漲超過4%。

通用汽車和福特汽車晚盤上漲。美國汽車工人聯合會表示，由於與汽車製造商的談判進展，本周不會再舉行新的罷工。 福特和通用汽車分別上漲0.84%和1.98%。

史指本周上漲0.58%，打破連續4周下跌局面。那指本周上漲1.61%，而道指仍下跌0.14%。

史指中的資訊科技和通訊服務類股創下最佳每周表現。在科技巨頭、軟體股和受歡迎的晶片製造商的帶動下，這兩個類股的漲幅都超過3%。

Arista Networks和Palo Alto Networks在資訊科技領域創下每周最佳表現，兩家軟體股均上漲近6%。Nvidia和Intuit本周漲幅分別為3.92%和4.52%。

Live Nation Entertainment是通訊服務領域表現最好的公司，本周上漲5.82%。Alphabet漲幅4.87%，而Meta Platforms則上漲4.26%。

NB Private Wealth投資長薩科西亞(Shannon Saccocia)表示，9 月就業人數飆升是許多投資人預期經濟軟著陸的另一個原因，但這些數字可能不足以阻止進一步升息。

她表示，從就業水平的躍升、消費者物價指數(CPI)數據的緩和以及Fed樂觀的經濟預測來看，消費者的持續走強都證明經濟狀況良好。不過的就業報告並沒有完全消除人們對2024年經濟衰退更嚴重或利率持續走高的擔憂。

她說：「這種消化和重新定價將會持續下去，但考慮到市場周期性，這種情況可能會持續到2024年。 」

即使盤中走勢溫和，但油價仍創下3月以來的最大單周跌幅。

布蘭特原油和西德州中質原油(WTI)期貨基本持平。但本周布蘭特原油和WTI分別下跌11.7%和9.3%。這是3月以來這最差單周表現。