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美股債現況極像1987翻版 Fed鷹轉鴿不遠了？

編譯湯淑君／綜合外電
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)
今年公債實質殖利率扶搖直上掀起市場狂瀾。(路透)

在金融圈，拿1987年來相提並論，絕沒好事。那年10月「黑色星期一」華爾街大崩盤，至今仍是金融市場史上最恐怖的一天。也因此，分析師若拿目前的市況與1987年頭幾個月的景況相比，不免令人毛骨悚然。何況，近日來竟有三位分析師不約而同作此類比。

2023宛如1987翻版？分析師紛紛示警

彭博資訊報導，一位是長期空頭法興（SocGen）投資策略師Albert Edwards，他在研究報告中寫道：「面對債券殖利率走高，股市當前卻展現韌性，令我聯想起1987年的事件，當時股票投資人看多情緒終究被徹底擊潰。另一類比，1987年匯市動盪，在股票價位計入新一輪經濟周期起飛時，重重地加劇了衰退顧慮。一如1987年，此刻任何對衰退的暗示，都勢必重創股市。」

第二位是Interactive Brokers分析師Steve Sosnick，對2023年美股在美債殖利率勁揚的同時大漲，也感到不安。他說：「我在1987年進入這一行時，債券大半年深陷熊市，同時股卻大漲。當然，後來情勢迅速翻轉過來。」

第三位示警的是Strategas Research Partners分析師Chris Verrone，他形容看見「1987的魅影幢幢」。他形容，9月20日聯準會（Fed）主席在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後「鷹」得令市場意外，堪稱一個重要的「突破日」，重要性可比1987年8月27日，當天美債殖利率向上突破，據他計算美債殖利率在33個交易日後觸及10.23%峰頂；折合今日，他說「那相當於美國10年期公債殖利率在11月初之前躍上5%左右」。

美債跌得如此淒慘 美股可能不摔下來嗎？

若拿1987年的10年期美債殖利率走勢圖，對照2023年走勢圖來看，美債殖利率飆升的相似度的確很高。直到那年10月美股「黑色星期一」崩盤後，美債殖利率才大幅回落。今年呢？走勢圖當然才畫到10月初，接下來尚未可知。

若檢視1987全年道瓊工業指數的走勢圖，拿來與2023年那斯達克100指數的線圖對照，同樣可發現10月前的走勢相似得有點駭人。

凡此種種，不是說投資人應根據這些雷同點部署資金，也不是企圖證明那斯達克將在下周一崩跌。

若上述比較能得出一個教訓，那就是：在美債跌得這麼淒慘的同時，股市表現那麼強，實在很異常。有充分理由相信不久後總會有「某種東西」將崩垮或內爆，未必是股市崩盤。

2023實質殖利率飆升 vs. 2013縮減恐慌

若要舉出反證，反駁股市不久將崩盤的推論，也是有個前例可作比較：今年美國實質殖利率扶搖直上，非常壯觀，完全可與2013年「縮減（量化寬鬆）恐慌」（Taper Tantrum）相提並論，當時Fed只稍稍暗示可能開始逐月小幅縮減買債規模，就觸動債市風雲變色。

把2013年和2023年美債實質殖利率走勢圖對照著看，相似度也很高。今年10年期抗通膨債（TIPS）線圖走到現在這階段，與2013年同期的升幅幾乎完全相同。值得注意的是，現在這個時間點，適逢當年第一波「縮減恐慌」開始平靜下來的時點，而那時市況之所以平靜下來，是因為Fed出乎市場意料之外、決定不在2013年9月開始縮減買債規模，而是再等三個月之久。

這個類比的教訓是？殖利率飆升得如此劇烈，貨幣決策當局態度不轉趨柔和，才怪。

殖利率 投資 美股

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