股指微幅收高 全月仍是今年最糟

美股收高，華爾街試圖收復本月的大幅跌幅，交易員密切關注美國公債殖利率走勢。路透

美股收高，華爾街試圖收復本月的大幅跌幅，交易員密切關注美國公債殖利率 走勢。

道瓊工業指數上漲116.07點或0.35%至3萬3666.34點。史坦普500指數上漲25.19點或0.59%至4299.7點，略低於關鍵的4300點。那斯達克綜合指數上漲108.43點或0.83%至1萬3201.28點。

股市即將結束最艱難的單月和單季。道指本月結束時將下跌3%，本季將下跌超過2%。史指預計本月將下跌4.6%，本季將下跌3.4%。那指本月和本季將分別下跌近6%和4.3%。

受Meta Platforms上漲2.09% 的提振，通訊服務類股上漲1.2%，引領史指走高。英特爾和思科系統分別上漲1.65%和1.28%，帶動道指。

貝爾德(Baird)投資 策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「拋售壓力只是得到一點緩解。如果沒有強大的催化劑，通常很難在一個方向上維持這種走勢。」「這種暫停，即使在更加負面的環境下，也許輕微的走跌也不應該讓人意外。」

隨著美國公債殖利率從多年高點回落，主要股指得到提振。近期，由於殖利率上升以及聯準會升息的預期持續時間長於預期，股市陷入困境。

最新公布的數據顯示，勞動市場依然堅韌。申請失業救濟金人數低於預期，指標美國10年期公債殖利率觸及15年新高。晚盤些基準利率略微問落。

股市最近一直受到債市的影響，利率的任何飆升都會引發人們對經濟衰退的擔憂，並將股市推至新低。史指本周觸及6月以來最低水平，10年期國債殖利率觸及2007年來最高水準。

投資人將把注意力轉向29日公布的最新個人消費支出(PCE)物價指數數據。PCE數據是聯準會首選的通膨指標。

華爾街也在密切關注華盛頓，因為議員們在10月1日最後期限之前繼續就美國支出法案進行談判。眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，他有信心國會將在本周末避免政府關門；雖然他批評了參議院提出的一項不涉及邊境安全的法案，交易員懷疑麥卡錫能否讓他的政黨在最後期限前在眾議院達成協議。

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周調查顯示，散戶投資人的看跌情緒從上周的34.6%飆升至40.9%，為5 月中旬以來的最高水平。該調查詢問投資人對未來6個月的股票前景。

樂觀情緒從上周的31.3%回落至27.8%，為4個月低點。

看跌的歷史平均值為31.0%；看漲的歷史平均值為37.5%。

看漲情緒7周來有6周低於歷史平均水平，並且在過去3周內下降了14.4個百分點。

AMD上漲4.78%，投資人對微軟技術主管前一天發表的評論做出反應；該評論指該晶片製造商在人工智慧(AI)領域的涉獵日益增加。

微軟技術長史考特(Kevin Scott) 27日在加州舉行的程式碼會議上表示：「我們正在製造越來越引人注目的GPU產品，這些產品在未來幾年對市場將變得越來越重要。」微軟上漲0.27%。

GameStop 收盤下跌1.81%，抹去科恩(Ryan Cohen)接任CEO並立即生效的盤前漲幅。

身為Chewy聯合創始人的科恩對GameStop並不陌生，他一直是GameStop的激進股東，並曾擔任該公司執行董事長。

科恩在網紅股狂熱爆發前不久就開始加碼GameStop股份，這股狂熱已被改編成一部名為《傻錢》的新電影。科恩成為零售商交易員的英雄，他們將他視為對抗正在放空股票的對沖基金的盟友。

但與疫情前水平相比，科恩和其他GameStop領導人的轉虧為盈努力，至今仍未能提高該零售商的銷售額。GameStop在6月解雇了前任CEO。當該CEO於2021年最初被聘用時，科恩已在GameStop擁有影響力。

美元、利率和石油的「持續」上漲，創造出Strategas技術和宏觀主管維隆(Chris Verrone)所說的宏觀投資「邪惡三位一體」。

他表示，即使近幾周出現超買，但石油和1年期公債殖利率26日均創下52周新高，這是「強勁趨勢的代表」。