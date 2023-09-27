10年債殖利率會漲到5%嗎？美銀：需要這2個條件

美國10年期公債殖利率上看5%，這是金融風暴之前的常態水準。（取材自彭博）

美國公債殖利率 27日重拾升勢，10年公債殖利率漲到4.64%，刷新2007年10月來高點，繼續朝5%關卡挺進。美國銀行分析師認為，美國10年期公債殖利率能否達到5%，要看投資 人是否相信經濟會繼續走強，並且認定聯準會（Fed）會更長時間維持較高利率。

美債27日普遍下跌，反映美國原油期貨上漲，可能加劇通膨壓力，此外，市場也籠罩著Fed會在更長時間內保持高利率的預期心理。

美銀分析師Bruno Braizinha周三在報告中寫道，美國10年期公債殖利率將回歸2004至2006年期間「全球金融危機前的利率動態」。

Braizinha寫道，要讓這個決定美國房貸固定利率和企業借貸成本基準的殖利率到5% ，「可能不僅需要進一步調升的基本面──超越我們對經濟軟著陸的基準預測──還需要對前景有更大信心。」

美國銀行執行長Brian Moynihan同日也表示，美銀旗下策略師仍預期美國經濟將軟著陸，這主要是因為消費者支出持續強勁。

Braizinha表示，這會進一步強化對Fed 中性政策利率走高的預期，也「為（殖利率）曲線會因市場看跌債市（債券 價格與殖利率走勢相反）而趨陡以及10年期公債殖利率接近5%水準創造機會」。

衡量投資人持有長債溢酬的關鍵指標本周轉正，為2021年6月以來首見。由於美債發行速度高於預期，Fed又表明將保持高政策利率直到2024年，紐約聯邦準備銀行美國10年期公債的期限溢價（term premiums）（估計長債殖利率超過短債殖利率預期走勢的程度），已從8月的-0.6%回升。

2004至2006年期間，2年期和10年期殖利率的期限溢價之差平均約40個基點。目前正由負轉正，但若要回到40個基點，10年期公債殖利率將「在當前背景下接近5%水準」。

Braizinha表示，雖然10年期公債殖利率在4%左右「較接近我們的基準預測」，但仍「繼續建議為殖利率走高的情境做好避險。」