經濟瀕臨軟著陸或衰退？克魯曼對3大疑慮逐一解析

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

美國經濟正接近軟著陸，或是瀕臨衰退？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 針對此議題，透過分析相關顧慮，在紐約時報專欄有一番探討。

疑慮一：

自去年3月至今，聯準會（Fed）為了打通膨，已把聯邦資金利率 目標區間從0%提高到5.25%，基於貨幣政策的「延遲」效應，這一連串升息 對經濟的衝擊尚未完全顯現出來，若以往年從Fed啟動緊縮循環到衰退開始發生平均相隔約22個月來推估，經濟衰退可能在明年1月前後展開。

克魯曼說，「需要觸動一波衰退才能馴服通膨」的論點愈來愈站不住腳，實際情況是，美國現在見到通膨正迅速降了下來，同時未見到失業率明顯升高。

現在的問題是：美國是否仍將滑向衰退？今後展望混沌不明，傅利曼（Milton Friedman）所謂「漫長、多變的延遲」論點最近備受質疑，有些人的看法是，那種延遲效應的間隔時間可能已大幅縮短。若是延遲時間拖長，美國可能跌入衰退；否則，就不會。

克魯曼坦承，該相信哪一方，他也不確定。疫情造成「詭異」的扭曲，歷史上的類比似乎也不像往常有幫助。目前為止，美國經濟面對Fed一連串升息壓力，仍展現強得出奇的韌性，但這種情況是否持續下去，誰也沒把握。

此刻，他確實擔心Fed「或許已經升過頭」，在政府關門可能性日益升高的情況下尤然。

然而，如果Fed緊縮貨幣政策將會導致衰退，依照往年的政策傳遞管道，衰退照理說主要會透過房市進行。Fed大舉升息，的確已大幅推升房貸利率，房貸利率將近一年前就升抵7%了，後來就上下波動。新屋開工率在初期下滑後，大致保持強勁，位於、或甚至高於疫前的水準。也就是說，往常升息循環導致衰退的過程，如今似乎不再依循相同路徑。或許其他衰退途徑可能發生，但歷史關聯性無法提供指引。

疑慮二：

經濟支柱已出現裂縫，包括學貸恢復還款，汽車工人罷工，Fed大幅升息衝擊銀行、導致信用吃緊，以及在家工作興起恐將扼殺商業不動產市場等。

克魯曼表示，對於「裂縫」可能正在形成，他並不否認有這種顧慮。換一種方式來說，使人對「緊縮貨幣政策將導致衰退」存疑的同一件事——利率已經升到高點且長時間居高不下，但至今尚未見到衰退——也意味壓力可能隨時間推移而加重。

但另一方面，克魯曼指出，拜登政府的產業政策正發揮擴張效應，照情況看來，投資支出似比原先預期多得多（因為眾多企業踴躍投資綠能）。

疑慮三：

從上周會後政策聲明和官員經濟預測看來，Fed不再擔心衰退。但這可能更令人擔心衰退會來臨，因為那會使Fed更無所忌憚，變得在不該升息時繼續升，或在應該降息時卻不降。那將使衰退更可能發生。

Fed最新公布的經濟預測上修今、明兩年成長預測，把美國今年預估成長率從6月估計的1.0%大幅調高到2.1%，明年預測從1.1%上調至1.5%。

對此，克魯曼表示，Fed的樂觀也讓他「緊張」，令人回想起前Fed主席柏南克當年宣稱次貸危機已被「控制住」。但克魯曼指出，Fed抓轉折點的過往紀錄雖差勁，但也不該視之為可靠的「負面指標」——據此認定「因為Fed不認為會衰退，所以可大膽預言衰退會來」。

克魯曼認為，Fed最新經濟預測真正令人驚訝的，是對軟著陸「可能性」更加樂觀。檢視去年12月Fed發布的經濟預測，可發現Fed對未來通膨的預期改變不大；但當時Fed預期通膨減緩（disinflation）會透過失業率驟升促成，但最新經濟預測已刪除那些措詞。

另外，最新數據顯示，美國初次請領失業保險給付人數，竟降到1月來最低點。由於這項數據常被視為景氣衰退的早期警訊，由此可見，至少截至目前為止，還沒見到衰退正在發生的跡象。