我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭爽在美代孕、逃稅遭封殺「害慘劇組」判賠6000萬元人民幣

川普涉浮報資產價值 紐約法官裁定構成詐欺

遊戲老但賺錢不少 Candy Crush累計營收衝上200億元

編譯黃淑玲／綜合外電
Candy Crush是母公司動視暴雪（Activision Blizzard）重要金雞母。(美聯社)
Candy Crush是母公司動視暴雪（Activision Blizzard）重要金雞母。(美聯社)

全球數百萬人通勤時可能會玩的遊戲Candy Crush Saga（糖果傳奇），自2012年推出以來，累計營收現在突破200億美元大關，開發商King說，很快就會為高手玩家發表最高到達第15,000關的遊戲內容。

Candy Crush一開始是在網站上玩，後來移到臉書平台，接著也能在行動裝置上玩。發展到行動裝置階段也促成公司的成長起飛，迄今下載次數高達50億次。

Candy Crush是免費增值商業模式的先驅，也就是基本功能的使用免費，但先進、獨特的部分收費。以Candy Crush為例，遊戲可以免費下載來玩，另可花錢增強表現，或是收看廣告來取得進展。

King總裁Tjodolf Sommestad表示，公司的Candy Crush Saga、Farm Heroes Saga等遊戲長銷，展現了手遊也能有持久的吸引力。「我們向遊戲產業自我證明，重新振興老遊戲、維持十年或十年以上的市場適合度，是可能的」。

Candy Crush總經理Tadd Green說，遊戲一直有更新，讓它更令玩家滿意，更新包括糖果掉進網內的微小彈跳這種細節，以及增加新的關卡，像是即將上陣的第15,000關里程碑等等。

Sommestad強調，過去六年來，在美國的應用程式（app）商店當中，Candy Crush都在賺錢前段班，這凸顯出King的經營策略成功，能夠因應新遊戲開發商的挑戰。他說：「我們的確試過開發新遊戲，但門檻很高，現在要發表新遊戲要費許多工夫」。他提到，Candy Crush當年花了幾個月做成，然而之後追加十年時間把它發展到現在這樣。

King在2016年納入動視暴雪（Activision Blizzard）旗下，今年第2季貢獻淨營收7.47億美元，占動視暴雪總營收的31%。動視暴雪己同意以690億美元賣給微軟Microsoft）。

臉書 微軟 Microsoft

上一則

可能更鷹？Fed官員：有40%機率需必須升息不只1碼

延伸閱讀

拜登政府打擊科技業最大膽行動…亞馬遜壟斷案最快今提訴

拜登政府打擊科技業最大膽行動…亞馬遜壟斷案最快今提訴
財經簡訊

財經簡訊
最後監管阻礙英國鬆口 微軟併動視暴雪可望10月中過關

最後監管阻礙英國鬆口 微軟併動視暴雪可望10月中過關
輝達早盤改寫新高後翻黑跌逾1% 美股三大指數漲跌互見

輝達早盤改寫新高後翻黑跌逾1% 美股三大指數漲跌互見

熱門新聞

摩根大通執行長戴蒙警告，關於聯準會的基準利率，「最糟糕的情況是升至7%再加上停滯性通膨」。（路透）

Fed升息至7%？戴蒙：世界還沒準備好因應 「將要退潮了」

2023-09-25 21:06
歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
聯準會主席鮑爾。（路透）

Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？6大重點一次看

2023-09-20 20:21

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家