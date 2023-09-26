遊戲老但賺錢不少 Candy Crush累計營收衝上200億元

Candy Crush是母公司動視暴雪（Activision Blizzard）重要金雞母。(美聯社)

全球數百萬人通勤時可能會玩的遊戲Candy Crush Saga（糖果傳奇），自2012年推出以來，累計營收現在突破200億美元大關，開發商King說，很快就會為高手玩家發表最高到達第15,000關的遊戲內容。

Candy Crush一開始是在網站上玩，後來移到臉書 平台，接著也能在行動裝置上玩。發展到行動裝置階段也促成公司的成長起飛，迄今下載次數高達50億次。

Candy Crush是免費增值商業模式的先驅，也就是基本功能的使用免費，但先進、獨特的部分收費。以Candy Crush為例，遊戲可以免費下載來玩，另可花錢增強表現，或是收看廣告來取得進展。

King總裁Tjodolf Sommestad表示，公司的Candy Crush Saga、Farm Heroes Saga等遊戲長銷，展現了手遊也能有持久的吸引力。「我們向遊戲產業自我證明，重新振興老遊戲、維持十年或十年以上的市場適合度，是可能的」。

Candy Crush總經理Tadd Green說，遊戲一直有更新，讓它更令玩家滿意，更新包括糖果掉進網內的微小彈跳這種細節，以及增加新的關卡，像是即將上陣的第15,000關里程碑等等。

Sommestad強調，過去六年來，在美國的應用程式（app）商店當中，Candy Crush都在賺錢前段班，這凸顯出King的經營策略成功，能夠因應新遊戲開發商的挑戰。他說：「我們的確試過開發新遊戲，但門檻很高，現在要發表新遊戲要費許多工夫」。他提到，Candy Crush當年花了幾個月做成，然而之後追加十年時間把它發展到現在這樣。

King在2016年納入動視暴雪（Activision Blizzard）旗下，今年第2季貢獻淨營收7.47億美元，占動視暴雪總營收的31%。動視暴雪己同意以690億美元賣給微軟 （Microsoft ）。