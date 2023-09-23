美元黃金交叉睽違兩年再現 恐啟動更大一波升勢

美元22日攀抵六個月高峰，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）更完成兩年多來首見的「黃金交叉」，預告後市將進一步走強，可能對美股形成更多壓力。圖／路透

美國聯準會（Fed）表明利率將升得更高、更久，激勵美元22日攀抵六個月高峰，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）更完成兩年多來首見的「黃金交叉」，預告後市會進一步走強，可能對美股 形成更多壓力。

美元22日對歐元、英鎊和日圓漲上今年3月來最高價位，因為最新「點狀圖」顯示，Fed官員預估明年降息次數從四次減為兩次，強化利率「更高、更久」的展望，使美元士氣大振。

MarketWatch報導，ICE美元指數22日收盤挺升0.21%至105.583，是2023年3月10日以來最高；那天矽谷銀行 （CVB）倒閉引發避險買盤，美元短暫漲了一波。本周來美元指數攀升0.2%，連續第十周周線收漲，上一回美元連續漲勢這麼長，是在止於2014年10月的那波，當時漲勢延續12周。

所謂「黃金交叉」，指的是50日移動均線收在200日移動均線之上，通常被技術分析師視為看多訊號，顯示上漲動能持續增強；反之，若50日移動均線跌穿200日均線，就屬「死亡交叉」，通常預示後市不妙。

道瓊市場數據的分析顯示，在形成「黃金交叉」後的三個月內，美元持續走高機率達79.2%，平均升幅1.9%；「黃金交叉」一年後，美元續揚機率為58.3%，平均升幅1.5%。

按往例，「黃金交叉」後，美元一波更大幅度的升勢可能剛開始。例如，FactSet的資料顯示，美元指數上回「黃金交叉」是在2021年7月29日，之後繼續勁升約25%，從大約91一路走高，到2022年9月底漲到將近115，觸及20年來最強價位。

分析師警告，美元和美債殖利率 聯袂勁升，可能對美股造成雙重打擊。Renaissance總經研究公司技術策略師德葛拉夫在研究報告中寫道：「殖利率衝上周期新高，美元又黃金交叉，對股市是兩股強烈逆風。」