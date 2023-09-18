矽谷裁員風未止 思科再砍350人

網通設備大廠思科（Cisco）10月又要再裁員350人，規模雖不如之前那麼大，但也反映出矽谷的裁員風仍未止息。路透

繼去年裁汰近4,000人後，思科（Cisco）最近又要再裁員 350人，規模雖然不再像之前那麼大，但也反映出矽谷 裁員風仍未止息。

根據加州 勞動主管當局收到的文件，思科計劃在聖荷西裁227人，在Milpitas裁123人，此案定10月16日生效。

這家網通設備大廠去年表示裁員近5%，相當於約4,000人丟掉飯碗。另外，從加州政府的文件來看，該公司今年3月時也在矽谷執行縮編政策，那一波影響近700人。

思科發言人告訴媒體平台People Matters，公司第1季表現強勁，為了掌握未來的機會，「我們持續評估哪些才是優先事項，以便確保投資在未來的成長、解鎖新的機會，同時還能維持財務的紀律。」

另外，上周Google母公司字母（Alphabet）也傳出裁減全球招聘團隊中數百名員工，不過該公司表示仍將保留多數員工，協助招聘關鍵職位。這是今年Alphabet第二次傳出裁員事件。

根據路透的報導，字母公司決定裁員，主要是為了降低營運成本，至於精確數字是多少人並不清楚。該公司於今年1月已裁掉1.2萬名員工，約占員工數6％。