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多雲環境下 微軟和甲骨文攜手深化雲端整合

編譯季晶晶／綜合外電
微軟和甲骨文周四宣布深化雲端運算服務的合作關係。(路透)
微軟和甲骨文周四宣布深化雲端運算服務的合作關係。(路透)

華爾街日報報導，微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）和甲骨文（Oracle）創辦人兼技術長艾里森（Larry Ellison）周四宣布，深化兩家原是競爭對手的公司四年來的雲端運算合作，此事反映出新技術和客戶需求將為競爭激烈的軟體業務催生出更多結盟關係。

甲骨文公司將在微軟資料中心實地部署Exadata硬體，加快客戶的應用程式執行速度，讓用戶能直接存取布建於微軟Azure資料中心、搭建在甲骨文雲端基礎架構上的甲骨文數據庫服務。用戶在微軟Azure雲操作面板上操作甲骨文服務即可，不必另外開啟甲骨文操作面板。

新的互操作性使甲骨文客戶在數據庫外，更方便運行微軟Azure的AI。從用戶的角度看，功能整合也簡化採購，Azure客戶就算沒開設甲骨文帳戶，也能用甲骨文服務。

針對現在流行的多雲服務環境，艾里森表示：「在早期，雲端服務就像築了高牆的花園。但無論雲端服務供應商是誰，客戶都應該能夠自由選擇一流技術，並將不同的技術無縫混合。我認為花園間的圍牆終將倒塌。」

新服務Oracle Database@Azure的客戶預覽版明年初在美國、英國和德國等地提供，也計畫向全球擴展。甲骨文和微軟沒有絕透露該計畫的財務細節。

甲骨文 微軟 雲端

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