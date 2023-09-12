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美股早盤平盤以下波動 台積電ADR大漲近2%

編譯洪啟原／綜合外電
台積電12日舉行臨時董事會，通過在1億美元的額度內，認購安謀國際（Arm）普通股，成為Arm的基石投資人。(美聯社)
台積電12日舉行臨時董事會，通過在1億美元的額度內，認購安謀國際（Arm）普通股，成為Arm的基石投資人。(美聯社)

美股三大指數12日早盤開盤後在平盤以下波動，投資人正密切關注預計本周稍晚公布的通膨數據，以推敲聯準會（Fed）的利率路徑。

道瓊工業指數早盤下跌73.41點或0.21%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.18%和0.26%。費城半導體指數漲0.75%。

晶圓代工龍頭台積電拍板，擬以不超過1億美元額度認購安謀（Arm）普通股，台積電晚間說明此舉為策略性投資，讓台積電未來與供應商、合作夥伴的合作中處於有利地位；另外，CNBC報導指出，高通前日拿下蘋果5G晶片訂單，激勵台積電ADR早盤大漲近2%。

甲骨文公司（Oracle）上季雲端營收成長較前一季放緩，本季財測也低於市場預期，澆熄市場對這家軟體大廠在這塊競爭激烈市場中擴張的狂熱預期，拖累甲骨文股價12日早盤重挫逾12%。

根據FactSet，西德州原油12日盤中觸及每桶89.21美元，創下去年11月以來高點。油價上揚也打壓市場情緒，因為這引發市場擔心通膨依然黏著和全球經濟活持續放緩。

美國預計在13日公布消費者物價指數（CPI），接著在14日公布生產者物價指數（PPI）。

台積電 投資 甲骨文

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