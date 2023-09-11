股指連升二日 科技推升那指

隨著投資人在近期疲軟後買入科技股，美股收漲，開啟本周通膨數據吃重的一周。(美聯社)

隨著投資 人在近期疲軟後買入科技股，美股收漲，開啟本周通膨數據吃重的一周。

那斯達克綜合指數上漲156.37點或1.14%至1萬3917.89點。史坦普500指數上漲29.97點或0.67%至4487.46點。受迪士尼上漲的支撐，道瓊工業平均指數上漲87.13點或0.25%至3萬4663.72點。

摩根史坦利(Morgan Stanley)調升特斯拉股票評級，並預測由於其自動駕駛軟體取得突破，未來股價將大幅上漲，隨後該公司股價上漲10.09%。半導體公司高通表示，在2026年之前將繼續向蘋果供應智慧手機5G通訊晶片，股價上漲3.9%。

由史指中科技股組成的科技特選類股SPDR 8月下跌1.5%，9月至今下跌約1.2%。然而，該ETF 11日上漲0.52%。今年至今上揚近40%。

迪士尼上漲1.15%，消息人士指出，該媒體集團和Charter Communications已達成協議，結束有線電視頻道斷訊之爭。

《華爾街日報》10日報導，Fed達成共識，不會在下周會議上升息，這也提振了11日的看漲情緒。報導還提到政策轉變，隨著通膨數據一直在改善，委員們認為今年晚前再次升息的緊迫性有所降低。

U.S. Bank策略師霍沃斯(Rob Haworth)表示：「市場認為Fed可能已經完成任務，並可能轉向新的策略，這無疑很有幫助。」並補充指出，「這給了它們一些希望，即已經度過企業財報最艱難的時期。」

上周一系列強於預期的經濟數據再次引發人們對Fed可能升息幅度超出預期的擔憂，投資人正在期待未來一周的關鍵通膨數據。

13日和14日分別公布最新的消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)。投資人預期讀數偏低，不過由於能源成本壓力，兩者預計都會上漲。

蘋果還將於12日舉行名為「Wonderlust」的產品發布會，人們普遍預計該公司將在會上推出iPhone 15。

Wolfe Research表示，預計CVS Health的一份2025年大型Medicare Advantage合約將帶來好消息。分析師雷克(Justin Lake)在給客戶的報告中寫道，該合約可能會重新獲得4星級評級。他表示，當2024年評級被調降時，該公司獲利遭受影響。

CVS股價飆升4.42%。

星級評定將於10月初公布。CVS將於12日上午在摩根史坦利全球醫療保健會議上發表投資人演講。

高盛 交易部門表示，11日的交易行為顯示，較高的殖利率 可能不會對科技股構成壓力。以科技股為主的那指收漲1.14%，即使10年期國債殖利率徘徊在4.3%附近。

高盛交易部門發布的最新報告指出：「隨著投資人對高利率環境越來越適應，10年期國債殖利率可能不需要回落到3%的水平，長期資產就能發揮作用。」

報告指出，「事實上，早在1990年代末期，10年期國債殖利率就在4.5%至7%之間，當時那指大幅上漲；CPI通膨率也與如今水平相似，甚至更低。」

Trivariate Research創始人帕克(Adam Parker)表示，能源股是目前最佳選擇。

他在最新報告中寫道，過去6個月能源業的獲利修正有所調降。然而，油價已從低點回升，布蘭特原油最近觸及9個月高點，「很少有投資人對能源業是過去三個月中表現最好的GICS(全球產業分類標準)這個事實發表評論。我們繼續推薦能源作為首選。」GICS是產業指標，將上市公司分為11個類股。

然而，帕克將避開工業股，因為他表示該行業正在由盛轉衰，獲利預期太高。他也「對傳統零售商持堅定的負面看法」。

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)早盤短暫上漲3.5%至14.33，然後回到8日13.80左右的水平。

高盛交易櫃檯指出，未來30天的預期股市波動率13.80左右，「比成長和通膨環境所暗示的20.6水平低約6個點。所有這些都證明市場可能對目前的經濟有些自滿，尤其是進入10月和第3季財報季之際。」