LVMH歷峰等精品股重挫 這位老闆說通膨讓有錢人也縮手

LVMH等歐洲精品業者股價6日重挫。（路透）

旗下擁有卡地亞等品牌的歷峰集團董事長魯伯特（Johann Rupert）表示，通膨正開始削弱歐洲地區的精品需求。這項消息導致歐洲精品股6日重挫，市值蒸發超過250億美元。

魯伯特6日在歷峰集團年度股東會 上表示，由於物價持續上漲，就連富裕的歐洲消費者也減少購物，「在歐洲，持續的通膨正開始影響在地需求。他說，在一些國家，歐洲家庭把收入拿來購買生活基礎必需品的比重已過去十年都來得高，「我們見到了拮据情況」。

魯伯特的一席話，再加上滙豐（HSBC ）調降對歷峰和路易威登集團（LVMH）、開雲（Kering）與Prada等幾家精品產業公司的目標價，拖累精品類股紛紛重挫。

LVMH股價6日在巴黎收盤重挫3.6%至每股731.50歐元，為1月初以來最低，市值已降至4000億美元之下，遠低於今年稍早攀抵的逾5000億美元高峰。歷峰股價在瑞士收盤重挫5.2%，該公司旗下擁有IWC、江詩丹頓（Vacheron Constantin）等精品手表品牌。

此外，法國精品品牌Moncler也重挫5%，Swatch集團、Gucci母公司開雲和柏金包製造商愛馬仕（ Hermes ）股價也下跌。

滙豐的分析師朗伯格（Erwan Rambourg）把調降精品股目標價歸因於歐元回升的影響，以及短期內產業成長的成本較高。

歷峰集團7月就已警告在美國和中國的需求開始動搖。魯伯特當時說，對歐洲市場而言，好消息是中客開始再度恢復旅遊。然而，中國經濟近期經濟減緩，為精品業增添疑慮，中國佔了精品產業營收的約五分之一。

AlphaValue分析師張杰（Jie Zhang，音譯）預期精品業直到影響其表現的一連串因素有實質改變前將「維持疲軟，處在不利趨勢」。

LVMH股價大跌，也讓創辦人阿諾特（Bernard Arnault）財富進一步萎縮，9月5日已下滑至1,772億美元，低於7月中高峰的2120億美元，拉大與全球首富馬斯克 的差距。