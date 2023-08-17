道指連跌三天 失守50日均線

電腦網絡公司思科系統(Cisco Systems)上季業績優於預期，股價上漲3.34%。路透

投資 人消化最新一輪的財報和經濟數據以及利率躍升至新高，美股連續第三個交易日下跌。

道瓊 工業平均指數下跌290.91點或0.84%收3萬4474.83點。這是道指自6月1日以來首度跌破50日移動均線，這是下跌趨勢的潛在警告訊號。

與此同時，史坦普500指數下跌33.97點或0.77%收4370.36點。那斯達克綜合指數下跌157.7點或1.17%至1萬3316.93點。

10年期美國國債殖利率 觸及2022年10月以來最高點。Fed 16日公布的7月會議紀錄顯示，Fed仍對通膨上行風險感到擔憂，利率繼續走高。

沃爾瑪第2財季獲利和營收優於預期，但股價仍下跌2.24%。該公司還提高全年財測，並強調雜貨和線上銷售的實力。

從正面消息來看，電腦網絡公司思科系統(Cisco Systems)上季業績優於預期，股價上漲3.34%。

隨著債券殖利率走高，大型科技股也有所回落。在「七巨頭」中只有 Alphabet上漲0.95%。Meta和特斯拉分別下跌3.13%和2.83%。蘋果和微軟的也下跌超過1%。

股市經歷動盪的8月，主要股指本周將再次下跌，本目前處於負值區域。8月史指下跌超過4%。

Commonwealth Financial Network投資組合經理人法斯齊阿諾(Chris Fasciano)表示：「在上半年強勁反彈，甚至持續到7月後，我們感到有必要保持謹慎。」「所以現在發生的事情當然並不出乎意料，稍微回調最終可能會對整個市場有利。」

截至8月12日當周初請失業金人數較上周有所下降，略低於《道瓊》預估。費城Fed報告指出，8月製造業指數有所上升。

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周調查顯示，散戶投資人對未來6個月的看漲情緒從上周的44.7%和兩周前的49.0%驟降至35.9%。