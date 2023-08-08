穆迪降銀行評等 道瓊重摔440點 美債價格彈升

穆迪降美中小銀行評等，道瓊早盤重摔400點。(路透)

美國中小型銀行遭降評，中國和義大利 也傳出利空，引發對金融體系和全球經濟的憂慮，交易員棄股轉債，美股早盤四大指數盡墨，道瓊 工業指數更一度暴跌440點。

道瓊工業指數早盤重挫440點或1.2%，史坦普500指數跌1%，那斯達克綜合指數跌1.3%。費城半導體指數跌2.8%，台積電ADR跌2.5%。

信評機構穆迪（Moody's）調降美國十家中小型銀行的評等，並說數家大型銀行也可能遭到降評，金融股受創最重。高盛和摩根大通早盤跌逾2%，追蹤小型銀行的ETF「The SPDR S&P Regional Banking ETF」（代號KRE）重挫近4%，可能是5月以來的單日最大跌勢。而義大利對銀行開徵暴利稅，讓該國銀行市值蒸發100億歐元（110億美元）。

快遞公司優比速（UPS）是全球經濟成長的氣壓計，該公司第2季營收不及預期，並調降全年營收展望，也引發憂慮。與此同時，中國7月出口年減14.5%，不及預期，也讓原物料價格出現拉回。

Miller Tabak首席市場策略師馬利說：「3月以來股市幾乎直線上漲，投資者對這些問題變得麻木。經濟前景並未轉變為今年下半和明年將強勢成長，僅顯示將能避開衰退。」

眾人湧入債市避險，美國10年期公債殖利率 一度下跌11個基點、跌破4%，債券殖利率和價格呈反向走勢。

美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）對本季銷售看法保守，顯示該公司仍受創於晶片過剩和需求疲弱，股價下挫3%。

運動品牌Under Armour財報優於市場預期，股價逆勢攀升0.8%。