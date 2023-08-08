穆迪砍10家美國中小銀行信評 6家大銀行列降評觀察

國際金融評級機構穆迪將10家銀行的評等下砍一級，圖為紐約梅隆銀行。(路透)

國際金融評級機構穆迪今天調降10家美國中小型銀行的信評，還說可能下調美國6家大型放款機構的評等，同時警告，銀行業信貸實力可能會面臨籌資風險、獲利能力變弱的考驗。

路透社報導，穆迪（Moody's）將10家銀行的評等下砍一級，也把紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、美國銀行公司（US Bancorp）、道富銀行（State Street）、儲億銀行（Truist Financial）等6家銀行界巨擘列入降評觀察。

穆迪表示：「許多銀行的第2季財報顯示獲利能力壓力增加，這會削弱它們產出內部資本的能力。」

「時值美國即將於2024年初面臨溫和衰退、資產品質看來即將下滑，部分銀行的商業房地產投資 組合特別有風險。」

穆迪表示，商業房地產曝險提升成為一項重大風險，因為利率高漲、辦公室需求因遠端工作而減少，以及商業房地產信貸可獲得性降低。

穆迪也把11家重要放款機構的展望改列「負向」，包括第一資本（Capital One）、公民金融（Citizens Financial）、五三銀行（Fifth Third Bancorp）等。

今年稍早，矽谷銀行 （Silicon Valley Bank）與Signature Bank倒閉，在美國銀行界引發一波信心危機，儘管當局發起緊急措施來鞏固信心，仍有多家區域性銀行的存款外逃。