惠譽調降評級 那指大跌逾2%

惠譽1日晚間將美國長期外幣發行人違約評級從AAA下修至AA+，理由是「預計未來三年財政狀況將惡化」。路透

在惠譽 調降美國長期評級以及避險情緒重新浮現後，美股陷入拋售模式，那斯達克綜合指數創下2月以來最糟單日走勢。

以科技股為主的那指下跌310.47點或2.17%收1萬3973.45點；史坦普500指數下跌63.34點或1.38%收4513.39點。道瓊工業平均指數下跌348.16點或0.98%收3萬5282.52點。

惠譽1日晚間將美國長期外幣發行人違約評級從AAA下修至AA+，理由是「預計未來三年財政狀況將惡化」。

上次主要評級機構調降美國評級是在2011年，當時標普全球評級將美國評級從AAA下修至AA+。

Edward Jones資深投資 策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示：「投資人可能會利用惠譽的降級作為獲利了結的理由，但我們認為，在經歷如此強勁的行情之後，波動性很小，這可能是市場周期的自然走勢之一。」「廣義而言，這並沒有阻止我們對經濟或市場的基本看法。」

她補充說，經濟形勢繼續展示出韌性跡象，而且情況看起來與上次美國信貸評級被調降時大不相同。

2日的拋售與成長股推動的近幾個月上漲趨勢背道而馳。隨著10年期國債殖利率觸及11月以來的最高水平，科技股領跌。 在中國提議限制未成年人使用智慧手機後，中國科技股京東、阿里巴巴和百度股價下跌逾4%。大型股如亞馬遜、Alphabet和微軟分別下跌逾2.4%，而輝達則大跌4.81%。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲(Jay Woods)指出，從科技股轉向防禦性類股，是科技股推動反彈之後早該出現的「建設性輪轉」，「仍有資金投入。現在不急於退場；這只是一則頭條新聞，給了我們動力，讓我們最終能夠在不擾亂總體趨勢的情況下稍微調整一些晶片股。畢竟自今年年初以來，科技領域的總體趨勢一直在上升。」

與此同時，華爾街審查一批最新的財報。CVS Health因削減成本而公布強勁獲利，股價上漲3.33%；Humana因醫療成本低於預期，股價上漲5.64%。即使業績優於預期，Advanced Micro Devices仍下跌7.02%；而SolarEdge Technologies因營收未達預期而下跌18.36%。

財報季已過半，業績繼續強於預期。FactSet數據顯示，在已發布財報的史指企業中，約82%的公司公布了意外正向的結果。

史指普遍遭遇拋售，成分股中有413支下跌，87支上揚。

跌幅最大的是備用發電機公司Generac，股價下跌24.23%。Paycom Software和SolarEdge Technologies都下跌超過18%。

表現最好的股票是Waters Corporation，上漲6.33%。

半導體和雲端 股成功從盤中低點上漲。股價在2023年短暫觸及最低水平後收復部分跌幅。

VanEck Semiconductor ETF(SMH)下跌3.67%，創下7月20日以來最糟單日走勢；所有成分股均走低，但今年以來仍上漲超過52%。

First Trust雲端計算ETF(SKYY)下跌3.85%，打破三天連漲紀錄。

Paycom是史指表現第二差的個股，也是SKYY表現最差的成分股，該公司打破7天連漲紀錄，創下2014年4月IPO以來表現最差的一天。

惠譽調降美國長期評級，對市場而言基本上相當於「短期噪音」，可能有助於市場消化近期漲幅。這次降評立即遭到財政部長葉倫和華盛頓其他人士的批評，指出該評級是根據過時的訊息。

然而，華爾街策略師大多對評級下調泰然處之。史指今年來上漲17%，那指上漲33%，這讓有些交易員擔心股市漲幅「太大、太快」。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我認為這只是一個短期干擾因素，最終將成為今年年底前的良好買入機會。」他的史指年終目標為4575點。