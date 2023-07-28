通膨2年新低 股指連漲3周

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第3周上漲，因為Fed密切關注的通膨指標降至近2年來的最低水平。(Getty Images)

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第3周上漲，因為Fed密切關注的通膨指標降至近2年來的最低水平。

道指上漲176.57點或0.5%至3萬5459.29點。史指上漲44.82點或0.99%至4582.23點。那斯達克綜合指數上漲266.55點或1.9%至1萬4316.66點。

三大股指本周都上漲，其中道指平均上漲0.66%。27日剛結束1987年以來從未有過的13天連漲。史指上漲1.01%，那指上漲2.02%。

投資 人本周對顯示通膨降溫的數據和強於預期的財報感到高興，這些數據支持了美國可以避免經濟衰退的理由。

6月個人消費支出(PCE)物價指數數據繼續顯示通膨放緩。指標顯示，核心PCE環比成長0.2%，與《道瓊》調查經濟學家預期的0.2%成長一致。核心PCE同比成長4.1%，低於預期的4.2%。

在Fed本周一如普遍預期升息後，該數據尤其引人注目。Fed的年通膨目標為2%。

Bolvin Wealth Management Group總裁博爾文(Gina Bolvin)寫道：「在GDP強於預期和財報季優於預期情況下，這可能成為推動市場創下新高的催化劑。」

財報季仍在繼續，道指成分股寶鹼(Procter & Gamble)上漲2.93%。這家生產汰漬和其他品牌的消費品公司最近一季獲利和營收超出分析師的預期。

由於投資人對恢復獲利表示歡迎，英特爾上漲6.6%；而Roku的營收和獲利都超出華爾街 預期，收漲31.41%。

另一方面，雖然福特汽車財報超出預期並調升財測，但仍下跌3.53%。該公司表示，由於成本較高，其電動車 的接受度比預期要長。

中國互聯網ETF上漲7.56%，創1月4日上漲8.81%以來的最佳單日表現。該指數由東買(East Buy)領漲。在美上市的好未來教育集團股價上漲24.42%。愛奇藝上漲28%。

該ETF本周上漲12.5%，為1月6日以來最佳單周走勢，當時上漲14.47%。

隨著投資人結束了強勁的本周，包括道指歷史性連漲走勢，更多大型科技公司的財報和就業報告將在未來一周公布。

Bokeh Capital Partners創始人兼投資長佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「雖然經濟並未達到白熱化狀態，但也不算糟糕。」

Raymond James表示，Business First Bancshares第2季表現強勁，已成值得持有的地區銀行個股。

在Business First Bancshares第2季獲利同比與環比皆有成長後，分析師羅斯(Michael Rose)將該股評級上修至跑贏大盤，「我們現在對該股的建設性立場反映出其更加謹慎的成長，支持未來的淨息差和淨利息收入成長。此外，其德州業務持續成長和擴張，貸款成長約37%，存款增加約16%，支持其經營價值擴張。」

該銀行規模較小，市值不到10億元。股價上漲23.16%。

公用事業股本周表現令人失望，拖累史指類股下跌超過2%。是今日、本周和全年史指表現最差的類股。自2023年初以來已下跌超過5%。

本周跌幅最大包括Nextera Energy和AES Corporation，跌幅都超過4%。Evergy、Alliant Energy、Xcel Energy和Eversource Energy本周下跌至少3%。

福特汽車延後電動車生產目標，股價下跌3.42%，電動車股反而上漲。

福特第2季獲利超出華爾街的預期，但由於電動車的接受度慢於預期而降低生產預期。

特斯拉上漲4.2%，Lucid Group上漲8.42%。 Fisker和Nikola分別上漲4.61%和8.1%。

另一位贏家是小鵬汽車。在Jefferies調升評級後股價飆升15.45%。本周福斯汽車表示與這家中國汽車製造商簽署開發兩款新電動車的協議。