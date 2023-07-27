道指跌逾200點 中止連13漲勢

道瓊工業平均指數最終失去動力，投資人在連續13天上漲的歷史性漲幅後拋現。。(Getty Images)

道瓊工業平均指數最終失去動力，投資 人在連續13天上漲的歷史性漲幅後拋現。

受Honeywell拖累，道指下跌237.4點或0.67%至3萬5282.72點。10年期國債殖利率 重回4%以上也無助於提振市場情緒。如果27日道指連續第14天上漲，將追平1897年以來的連漲紀錄。

史坦普500指數下跌29.34點或0.64%至4537.41點。盤中史指自2022年3月以來首次突破4600點關鍵水平。與此同時，由於投資人在微軟和蘋果等關鍵科技股獲利了結，那斯達克綜合指數下跌77.18點或0.55%至1萬4050.11點。

道指的連漲是受到經濟將擺脫衰退的跡象、通膨數據下降以及企業獲利強勁所推動。華爾街27日在所有這些方面都獲得更多證據。

由於優於預期的業績和強有力的財測，Meta Platforms上漲4.4%。該公司業績受到廣告收入反彈的推動。最新的國內生產總值(GDP)數據顯示，第2季成長2.4%，高於《道瓊》調查經濟學家預期的2%。

GDP報告還顯示物價壓力正在緩解，第2季個人消費支出(PCE)物價指數上漲2.6%，低於經濟學家預期的3.2%增幅，也低於上季4.1%的增幅。

即使Fed 26日將利率升至22年來最高水平，道指本周仍繼續走高。Fed主席鮑爾表示Fed可能根據數據再次升息 或將利率穩定在當前水平，投資人對此泰然處之。Fed將於9月再次召開會議，交易員押注即將公布的數據將導致Fed停止升息。

Wharton商學院經濟學家席格(Jeremy Siegel)表示：「今年稍早時讓我和市場感到害怕的高利率，似乎並沒有像我擔心的那樣產生那麼多負面影響。」「再加上鮑爾現在說『我要考慮兩種可能』，這對市場非常有利。」

但這種動能終於在27日耗盡。道指成分股Honeywell上季業績雖優於預期，但營收低於華爾街預期，股價下跌5.69%。

史指近來表現強勁，一年多來首次升至4600點。 然而，BTIG首席市場策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，大盤指數現在顯示出疲軟的跡象，「正如過去幾周一樣，跡象顯示漲勢應該會疲倦。」「史指開盤後突破4600點，創下2022年3月以來的高點。在跳空上漲和測試4600點後，收盤持平或下跌將值得注意。」

Fed會後，一位債券交易員認為緊縮行動的結束已經越來越近。

AmeriVet證券美國利率策略主管法拉內洛(Gregory Faranello)表示：「我們正在接近結局。」「在進入夏季時，去年那些高通膨數據將開始消失。」

他指出，2022年6月是通貨膨脹的頂峰，消費者物價指數(CPI)較上年同期上漲9.1%，「我認為這更可能成為最後一次升息。但我們必須拭目以待，不能完全排除在這次之後再次升息的可能性。」

第2季財報季已接近一半。到目前為止，史指中有44%或219家公司公布了業績。本季獲利預計將同比下降6.8%，營收預計下降0.6%。這是根據混合成長率和Refinitiv數據得出的。

在獲利方面，78%的公司超出預期，62%營收超出預期。能源業的獲利預計同比降幅最大。

皇家加勒比遊輪公司最近財報中的營收和獲利都超出預期，該公司表現超過大盤。股價上漲8.72%。

該郵輪公司第2季調整後每股獲利1.82元，營收35.2億元。Refinitiv調查的分析師之前預計每股獲利1.55元，營收34.1億元。

其他郵輪公司股也上漲。嘉年華和挪威遊輪控股分別上漲3.23%和2.7%。皇家加勒比遊輪今年來上漲超過120%。