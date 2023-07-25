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報復性消費退了 LVMH在美精品銷售下滑 ADR重挫4%

編譯葉亭均／綜合外電
LVMH擁有路易威登（LV）和迪奧（Dior）等精品品牌。（路透）
LVMH擁有路易威登（LV）和迪奧（Dior）等精品品牌。（路透）

法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）上季營收成長17%，主要是靠中國銷售大幅回升所賜，但在美國銷售下滑，凸顯經濟走軟使得消費者不願購買精品服飾與手提包。財報消息拖累LVMH在美國交易的ADR 25日收盤重挫近4%。

LVMH 25日公布，按固定匯率計算，第2季營收成長17%至212億歐元（234億美元），優於市場預期的16%增幅；皮革品事業營收成長21%，也高於市場預期的20%增幅。

然而，LVMH在美國上季營收下滑1%，是業績唯一下滑的地區。集團財務長紀歐尼（Jean Jacques Guiony）表示，美國地區銷售減緩，主要是受到精打細算的消費族群在入門款精品支出較少，多數發生在美國較小城市。

紀歐尼說：「現在全球的心態不像是我們在2021年與2022年經歷的報復性消費，我們談的是更多的整體精品需求正常化。」

LVMH是在歐洲股市收盤後公布財報，因此消息影響了LVMH在美ADR股價，25日收盤重挫3.96%至每股182.45美元；在歐股的收盤價為下跌0.42%至每股854歐元。

此前，精品同業包括卡地亞母公司歷峰集團（Richemont）與Burberry集團都公布美國市場需求下滑。旗下擁有雷鵬與Oakley太陽眼鏡品牌的法義跨國公司EssilorLuxottica也公布北美營收低於預期。

Sanford C. Bernstein分析師所卡表示，最新的財報暗示了「正常化的第一步」，「過渡期間可能出現一些混亂，但由於不會陷入硬著陸衰退，這個領域應該很快能平穩下來」。

在其他市場方面，紀歐尼表示，他「很滿意」中國市場的復甦，不計日本在內的亞洲銷售上季年比成長34%。不過，紀歐尼不願對年底前的展望發表看法，「在中國，我們沒有能見度，我們現在不悲觀，不推論。在美國，我們見到不像以往那麼好」。

紀歐尼說，在中國並沒有見到像美國一樣，出現入門款精品需求消退的情況。中國目前青年失業率高升，是精品產業尤其關切的疑慮。

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