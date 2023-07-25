道指升勢不止 續創6年最長連漲走勢

道瓊工業平均指數繼續收高，創6年多來最長的連續上漲走勢，交易員評估了最新的財報。美聯社

道瓊工業平均指數繼續收高，創6年多來最長的連續上漲走勢，交易員評估了最新的財報。

道指上漲26.83點或0.08%至3萬5438.07點。史坦普500指數上漲12.82點或0.28%至4567.46點。那斯達克綜合指數上漲85.69點或0.61%至1萬4144.56點。

即使通用汽車調升全年獲利財測，股價仍下跌3.51%。與此同時，由於第2季營收強於預期，奇異電氣上漲6.27%。

其他方面，UPS與卡車司機工會達成臨時協議，避免了罷工，股價下跌1.92%。

華爾街正在消化至今為止最繁忙的財報。主要科技公司Alphabet和微軟在收盤後公布財報。財報季至今已有近130家史指成份股公布第2季收益。FactSet 數據顯示，其中約79%的業績超出分析師的預期。

投資 人也在等待26日Fed的政策決定，並將解析主席鮑爾對其經濟前景的評論。投資人絕大多數押注Fed將升息1碼(25基點)。然而，他們不太確定政策制訂者在9月會做什麼。

美國合眾銀行策略師海林(Tom Hainlin)表示：「他們必須確信通膨將持續朝著目標下滑。」「而且我認為還有更多訊息需要了解。因此，我們不會說這一定是今年最後一次升息。」

美國商銀股票 和量化策略師霍爾(Jill Carey Hall)在給客戶的報告中表示，自5月以來，美國企業界一直在減少股票回購，「即使企業客戶的回購通常會在財報季的這個時候有所回升，但目前卻已放緩，而且自5月以來一直低於季節性趨勢。」並補充說，已公布財報的公司2023年的回購量較去年同期下降了30%。

他說，「回購可能是信貸緊縮的最大受害者之一。」

William Blair分析師卡登(Dylan Carden)表示，在經歷兩年「相對低迷的交易」之後，有3支股票可能在未來6個月上漲。

他強調，鞋類零售商 Boot Barn即將消除「該股最大的問題之一：商店數量的結構水平」。該分析師將其目標價定在130元，上漲空間超過40%。

寵物零售商Chewy也是其中之一，因為分析師預計「在年底之前淨客戶增幅將會上升，到2024年更是如此」。該公司的目標價為50元，較24日收盤價上漲47%。

服裝零售商Revolve名列第三，「與其他兩家相比，這是一個更具投機性的預測。」預計該股較24日收盤價上漲107%。

Edward Jones策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，市場目前定價這是第2季獲利「低點」，這意味著企業的前景和財測可能會對財報發布後的股票交易產生更大的影響。

他說，「估計和共識認為這將是本周期中最嚴重的單季獲利下降，但之後將開始看到改善。上半年走勢都是由多重擴張推動的，但現在考慮下半年，獲利將被迫加快步伐。」

TD Cowen表示，由於新興市場的投資和擴張，華納音樂集團的股票可能在未來12個月內恢復穩定成長。

該公司24日對該股給予跑贏大盤評級，而分析師克瑞茲(Doug Creutz)預測該股較24日收盤價30.52元上漲近25%。

他說，「雖然華納音樂集團最近營收成長落後於同行，但這主要是由於其通路暫時處於疲軟期。」「預計其成長將在未來12個月內恢復到產業水平。」

Trivariate Research創始人兼CEO帕克(Adam Parker)表示，支付高股利殖利率的股票可能對投資人的投資組合變得「越來越重要」。

這位前摩根史坦利首席股票策略師在最近的報告中表示，隨著網路泡沫破裂和Fed降息，高收益股票的表現優於大盤。他表示，在當前利率較高的環境下，產生股利的資產可能成為投資組合構建的關鍵。

在公布收購報告後，Bank of California股價飆升11.17%；PacWest Bancorp下跌27.04%。

《華爾街日報》引述知情人士報導，今年春天地區銀行業危機爆發後，加州銀行正在就收購PacWest進行深入談判。報導指出，兩家銀行25日公布上季業績，可能會正式宣布交易。