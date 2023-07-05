路透調查：美元指數年底前維持升值 美國經濟預料強韌

路透訪調的外匯策略師預期，美元兌大多數主要貨幣今年底前仍將維持升值，因為美國經濟將保持強韌。（路透）

路透訪調的外匯策略師預期，儘管美國和其他地區之間的利差將縮小，美元兌大多數主要貨幣 今年底前仍將維持升值，因為美國經濟將保持強韌。

雖然美元兌主要貨幣今年來貶值約0.5%，但因為市場預估聯準會（Fed）今年降息的機率降低，且對美國今年經濟衰退的預期也下滑，美元光在過去一周就升值近1.3%。

Fed主席鮑威爾等幾位官員都主張，今年底前要至少再升息兩次，多於市場預期的一次，也幫助支撐美元。

路透在6月30日~7月5日訪調80名外匯策略師的結果顯示，雖然歐洲央行 （ECB）和英國央行等主要央行預料將繼續升息更久，美元近期還不會回吐最近的升幅。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes指出，「緊俏的美國勞動市場有望在非常短期幫助經濟和美元表現」，「即使我們看到利率 趨同，但在（歐元區）經濟成長不強的情況下，歐元似乎不太可能出現新一波強漲趨勢」。

相較於一個月前，多數受訪者對美元兌多數主要貨幣未來半年走勢的看法，若非上調，就是保持不變，45%表示美元將保持區間波動，19人表示將走強。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據也顯示，美元凈空頭部位在5月觸及兩年高點後已減少。

凱投宏觀副首席市場經濟學家Jonas Goltermann說，「我們認為美元短期內有反彈的空間。美國經濟看起來優於歐洲和亞洲，顯示Fed比多數其他央行更可能「維持更高利率更久」。

策略師預估，歐元六個月後將升值不到1%至1.10美元，今年強升的英鎊同期將略為下滑，可能降至1.26美元。