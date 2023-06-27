美6月消費者信心指數 升至17個月以來最高

美國6月消費者信心指數升至109.7，是自2022年1月以來最高值。 （中新社）

世界大型企業聯合會(Conference Board)當地時間27日公布數據顯示，美國6月消費者信心指數 升至109.7，是自2022年1月以來最高值，高於市場預期。

數據顯示，6月美國消費者信心指數為109.7，較5月102.5的數值上漲了7.2。其中，年齡低於35歲、年收入高於3.5萬美元的群體是拉動本月消費者信心指數增長的主要群體。

數據還顯示，基於消費者對當前商業和勞動力市場狀況評估的現狀指數從上個月的148.9升至155.3。基於消費者對收入、商業和勞動力市場狀況短期展望的預期指數從上個月的71.5增至79.3。通常情況下，如果該指數低於80則預示著接下來將進入衰退。2022年2月之後每月數值均低於80。

世界大型企業聯合會6月調查結果還顯示，有69.3%的民眾認為未來12個月內經濟可能陷入衰退，相較5月73.2%的比例出現下降。46.8%的消費者認為當前有「非常多工作機會」，相較5月43.3%的數據有所提高。

媒體認為，儘管當前通脹高企、物價居高不下，但民眾工資也在上漲、失業率低下，使得民眾有信心消費，佔美國經濟70%的個人消費支出的強勁顯示出美國經濟仍具韌性。

聯準會 本月14日宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在5%至5.25%的水平不變。這是聯準會自去年年初以來連續加息十次後首次暫停加息。聯準會主席鮑爾 近日表示，當前通脹仍高於目標水平，預計年內再次加息，但加息速度將放緩。