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英特爾高調宣布晶圓代工獨立運作 為何股價卻重挫6%？

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾宣布將讓晶圓代工事業獨立運作。（路透）
英特爾宣布將讓晶圓代工事業獨立運作。（路透）

英特爾（Iintel）宣布調整企業結構，明年第1季將把晶圓代工事業（IFS）這塊製造部門從產品事業獨立出來運作，而且預料開始產生利潤。不過，英特爾沒有公布展開大規模生產的具體時程，也無提到哪一家業者將成為代工服務的大客戶，股價因而重挫6%。

晶圓代工事業明年有獨立財報損益表  預估營收200億

英特爾21日舉行線上分析師會議，簡報組織調整。財務長辛斯納（David Zinsner）解釋英特爾如何調整財報方式，讓晶圓代工事業有獨立的損益表。英特爾新的財報結構可能也有助於公司控制成本，以便達到未來三年節省多達100億美元成本。

辛斯納說，基於調整後的新模式，英特爾明年將成為第二大晶圓代工業者，製造營收超過200億美元。

然而，Summit Insights Group分析師陳金蓋（Kinngai Chan，音譯）表示，這一營收預估與台積電預期2024年營收接近850億美元的數字相比，相形失色。

此時，正值投資人持續評估英特爾在執行長基辛格帶領下的振興計畫，該計畫是以「四年五個製程節點」為核心，目標在2024年前追上台積電的製程技術，以便爭搶蘋果、輝達和高通的高階晶片代工訂單。

沒有宣布晶圓代工事業獲得哪家大客戶青睞

英特爾說，預期今年稍晚將宣布晶圓代工事業的一家大客戶。辛斯納表示：「製造團隊將面臨與其他晶圓代工同業相同的市場環境。他們將必須透過性能和價格來搶訂單量。」

英特爾21日公布的最新消息主要聚焦如何為其晶片運用其製造能力。至於有關晶圓代工事業和第三方客戶的更多新消息將在今年稍後公布。

參加法說會的分析師擔心英特爾的毛利率，同時提問有關提升毛利率的計畫。英特爾4月時曾表示，第1季的毛利率為38.4%，較一年前的51.3%下滑。不過，英特爾的主管21日說，目標是達成60%的毛利率。

辛斯納表示：「我們認為我們有望邁向60%。」

連兩天股價重挫

不過，華爾街對英特爾最新計畫顯然不領情，英特爾股價21日收盤重挫6%至每股32.9美元，延續前一天大跌3.7%的頹勢，連續第二天成為道瓊工業指數中表現最差的個股。

Susquehanna分析師羅蘭德（Chris Rolland）表示，這場法說會最終還是沒有宣布重要客戶」，而許多人原本希望英特爾能利用這場會議提到晶圓代工事業取得像是輝達（Nvidia）那樣的大客戶，但最終落空。

KeyBanc Capital Markets分析師維恩（John Vinh）則懷疑這樣的調整是否足以拉抬晶圓代工事業。他說，雖然「我們認為這樣的內部調整是合理且必要，但我們不確定這否足以協助英特爾的晶圓代工事業能達到領導地位。」

英特爾預期，晶圓代工事業明年營收將超過200億美元。路透
英特爾預期，晶圓代工事業明年營收將超過200億美元。路透

分析師 營收 利率

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