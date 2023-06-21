鮑爾放鷹 美股連3天收黑…費半重挫逾2% 特斯拉大跌5%

紐約證交所的螢幕播放聯準會主席鮑爾談話，圖為2022年12月14日檔案照片。（路透）

美國股市周三（21日）收黑，連續第三個交易日下跌，主要是科技股與晶片股拖累大盤。聯準會主席鮑爾在國會作證，再次警告說可能需要進一步升息 以壓制通膨，這打壓市場有關聯準會接近升息周期尾聲的押注。

道瓊工業指數 21日收盤下跌102.35點，跌幅0.3%，至33,951.52點；史坦普500指數跌23.02點，跌幅0.52%，至4365.69點；那斯達克指數下跌165.09點，或1.21%，至1萬3502.20點。

費城半導體指數重挫2.68%至3549.73點，寫下本月迄今最大單日跌幅。

Carson Group的首席市場策略師Ryan Detrick說：「在本月大幅上漲之後，市場顯然正在歇息。從歷史上看，6月對股市來說不是一個非常強勁的月份，但今年可能會成為有史以來最強勁的6月之一，所以漲勢略有中斷是完全正常的。」

特斯拉 、微軟和輝達（Nvidia）等與AI相關的股票帶來最嚴重拖累。

鮑爾在為眾議院金融服務委員會準備的證詞中重申，「堅定地致力於推動通膨率回落到我們2%的目標」，並表示，如果經濟繼續沿著目前的道路發展，未來升息將是「一個相當不錯的猜測」。

策略師Ryan Detrick表示：「點陣圖告訴我們是兩次升息。可能是一次升息，我認為沒有人相信會有兩次升息。市場正在假設聯準會已經非常接近大功告成了。」金融市場現在認為聯準會7月升息1碼的可能性為74.4%。

在史坦普500指數的11個主要類股中，能源類股領漲，在前一交易日創下一個多月以來最大單日跌幅後反彈；科技類股和通訊服務類股跌幅最大，其中晶片股大幅拖累科技類股。輝達收盤下跌1.74%。

特斯拉大跌5.5%，巴克萊銀行把對特斯拉持股的建議評級從「增持」調降至「持股觀望」，理由是這家電動車製造商最近漲勢相對於基本面來說過於猛烈。

策略師Ryan Detrick表示，美股「今日的疲軟有很大一部分是因為特斯拉度過了一段時期以來最糟糕的日子。這檔股票也該喘口氣了」，「在創紀錄連漲之後，出現某種疲軟是完全可以接受的，也是正常的」。

聯邦快遞和優比速（UPS）分別下跌2.5%和2.1%，此前聯邦快遞公布令人失望的上季獲利，並表示全球需求減弱正在對其利潤率構成壓力。

包括Coinbase、Riot Platforms、Marathon Digital和Bit Digital在內的加密貨幣相關股漲幅在1.8%-4.2%不等，比特幣價格突破3萬美元大關。