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強力順風助漲 比特幣漲破2萬9000美元

編譯簡國帆／綜合外電
比特幣價格21日盤中漲破29,000美元，站上六周高點。(路透)
比特幣價格21日盤中漲破29,000美元，站上六周高點。(路透)

更多傳統金融大咖進軍加密貨幣領域，振奮加密貨幣市場信心，比特幣價格21日盤中漲破29,000美元，站上六周高點。

比特幣21日一度大漲3%至29,005.27美元，漲幅稍後收斂至2%，報28,743.00美元，今年來累計大漲4%，乙太幣、Cardano及Solana等其他加密貨幣行情也走揚。

由Citadel證券、富達數位資產（Fidelity Digital Assets）及嘉信理財（Charles Schwab）等業者支持的加密貨幣交易平台EDX市場正式上線。這家去年9月宣布的交易平台只開放機構參與，將提供比特幣、乙太幣、萊特幣及比特幣現金等四種加密貨幣交易，而且提供「非託管」模式，在交易時不會持有客戶的數位資產，而是和第三方託管機構合作。

此外，貝萊德（BlackRock）和WisdomTree也已陸續向美國當局申請推出現貨比特幣指數型基金（ETF）。這些行動稍微打消了市場對美國證管會（SEC）嚴管加密貨幣市場的憂慮。

社會交易平台Alpha Impact共同創辦人休斯指出，比特幣這波漲勢是由機構需求帶動，貝萊德的申請動作與EDX市場上線，都提振傳統機構將更加涉入加密貨幣市場的信心，從而拉抬比特幣。彭博資訊分析師也說，貝萊德的申請改變了一切，點燃這波漲勢。

同時在歐洲，德意志銀行也請求當局批准經營一項數位資產託管服務。其他總經因素也為漲勢推波助瀾，包括美國的貨幣緊縮行動即將告終、以及中國將加碼刺激經濟。

貨幣 比特幣 乙太幣

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