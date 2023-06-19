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巴菲特加倉日商社 分析師急調目標價 升幅仍輸2科技股

編譯季晶晶／即時報導
股神巴菲特旗下波克夏公司周一加倉日本商社，分析師急忙調高目標價。（路透）
股神巴菲特旗下波克夏公司周一加倉日本商社，分析師急忙調高目標價。（路透）

巴菲特加倉推動日本商社股價創新高，分析師紛紛調升其目標價，不過升幅仍輸給兩支科技股。

根據彭博編纂資料，目標價調升幅度最大的十家日本大企業裡，有四家是商社。在巴菲特執掌的波克夏公司周一（19日）申報，進一步加碼日本五大商社股票、平均持股比超過8.5%之後，這些公司的股價料將大漲。

周二早盤，五大商社全數走高，伊藤忠和丸紅商事上漲2.4%、三菱商事上漲3.2%、三井物產勁揚3.7%，住友商事也漲2.8%。自從巴菲特4月訪日，透露波克夏可能增持之後，這些商社的股價節節高升。

分析師過去一個月間調高規模最大三菱商社的目標價達18%。住友和丸紅平均調高12.3%。相較下，日本的市值前50大公司僅調高5%。

波克夏還希望增加投資，將五大商社持股比各提高到9.9%。超過此一比率後，須董事會首肯才能再加倉。

SMBC Nikko分析師Akira Morimoto在波克夏宣布後撰寫報告指出，儘管波克夏持股比已近9.9%，但「我們同樣可以說，還有更多加碼空間」。

不過，過去一個月，分析師調高目標價幅度最大的公司是晶片相關的愛德萬測試（Advantest）和東京威力科創（Tokyo Electron），主因是全球半導體股躍漲和日本在美中地緣政治緊張局勢下擬定的投資計畫。

但該類股已有過熱跡象。Topix Wholesale Trade指數今年來飆升約39%，是日股表現最好的類股，本月初以來一直處於技術性超買區。

波克夏 日本 分析師

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