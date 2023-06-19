得益於AI浪潮 全球最富階級的財富至少飆漲1,500億美元

AI題材讓今年來富裕人士的身價大漲。(路透)

人工智慧（AI ）是2023年股市的重大題材，卻也讓富者愈富。根據Buniness Insider的計算，全球最富裕人士的身價，今年來合計飆漲逾1,500億美元。

AI聊天機器人ChatGPT所引爆的風潮迅速蔓延股市，投資大咖也大舉買進有AI光環加持的股票。

得益於AI浪潮的科技巨擘，包括Meta和輝達 ，這兩家公司的股價 今年來的漲幅都達到三位數；微軟、Google母公司字母、甲骨文的股價也都一飛沖天。

這些公司的創辦人今年初已是全球最富裕的階級，如今又變得更富有。根據彭博億萬富豪指數，臉書創辦人祖克柏今年來身價增加逾570億美元，原因是AI和削減成本的「效率年」題材發酵，帶動Meta股價大漲134%。

同時，甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）的身價在本周稍早首度超越比爾蓋茲，因甲骨文的股價今年來上漲55%，帶動他同期身價暴漲470億美元。

在微軟股票被朱肯米勒等億萬富豪投資人視為AI熱門股後，蓋茲的身家今年來也增加了240億美元。輝達創辦人黃仁勳今年迄今的身價也激增240億美元，這是拜輝達股價大漲192%、市值突破1兆美元之賜。