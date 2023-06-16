史指中止6連漲 全周3月來最佳

美股收跌，但本周依舊大漲。投資人收到Fed暫停升息以及令人鼓舞的通膨數據等大禮。(路透)

美股收跌，但本周依舊大漲。投資 人收到Fed暫停升息 以及令人鼓舞的通膨數據等大禮。

史坦普500指數下跌16.25點或0.37%收4409.59點。道瓊工業平均指數下跌108.94點或0.32%收3萬4299.12點。那斯達克綜合指數下跌93.25點或0.68%收1萬3689.57點。

史指本周上漲2.6%，為3月以來的最佳單周表現。這也是史指連續第5周上漲，為2021年11月以來最長。目前較熊市低點上漲超過26%。

那指本周上漲3.3%，是3月來表現最好單周。連續第8周上漲，則是2019年以來的最長連漲紀錄。截至15日，那指和史指連漲6天，且都觸及2022年4月以來最高水平。

道指本周上漲1.3%，連續第3周上漲。

Fed在連續10次升息後，於14日宣布本月維持利率不變，滿足了投資人的期望。雖然Fed暗示今年將再升息兩次，但華爾街許多交易員和經濟學家認為，Fed可能接近完成升息周期。本周發布的5月消費者物價指數(CPI)創2年來最低水平。

Adobe在業績優於預期並發布樂觀財測後上漲0.87%，是最新上漲的科技股。AI 寵兒Nvidia本周上漲8.92%，今年來漲幅達到198.23%。 微軟本周上漲超過5.4%，並在15日創下歷史新高。當Fed當初開始升息時，科技股受到的打擊最大。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示：「華爾街仍然樂觀地認為，人工智慧(AI)浪潮不會很快消失，而且隨著全球央行政策各不相同，投資人將更青睞美股。」「這次股市反彈似乎有點過頭，但仍有太多資金在場外觀望，這意味著如果AI交易保持完好，史指的這種連漲動能可能會繼續下去。」

通膨和經濟方面有更多好消息。6月消費者通膨預期下降，1年期物價壓力預期從5月的4.2%降至3.3%。密西根大學消費者調查讀數為63.9，高於《道瓊》估計的60.2。

16日交易日也是股票期權、股指期貨和股指期貨期權合約的結算日，全天波動劇烈。今天也是長周末前的最後一個交易日，19日市場因解放黑奴紀念日休市。

摩根史坦利將其首選股票從Advanced Micro Devices轉為Nvidia，並調升其目標價，聲稱後者比其他AI股票具有更直接的上漲空間，「讓 Nvidia成為我們的首選，反映出近期上漲的巨大潛力；它是唯一一家可能在2023財年因AI而獲利達標並調升財測的公司。」

分析師摩爾(Joseph Moore)寫道，「AMD一直是我們的首選，也繼續看好它2024年的AI商機；但首選的指定是在強調近期的上升空間，這對Nvidia來說是個更大的因素。因此，我們仍對這兩支股票保持高配置，但正在轉向Nvidia作為首選。」

美國商銀將SoFi Technologies的評級從買入下修至中性，宣稱該股的樂觀情緒已基本結束。投資人預計學貸暫停支付期滿將有利該股。

美商銀指出，「SoFi Technologies股價在過去一個月上漲了一倍，而史指上漲了7%，這主要是因為債務上限協議確定了聯邦學生款停支付將在9月結束。」「雖然我們同意暫停付款到期是正面的，但這個故事的積正面基本面絕大程度已被定價。」該股16日下跌9.95%。