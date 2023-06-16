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美股早盤平盤波動 美光中國前景報憂 早盤跌近2%

編譯易起宇／綜合外電
美股16日早盤在平盤附近狹幅波動、美光中國營收前景堪憂，早盤跌近2%。(美聯社)
美股16日早盤在平盤附近狹幅波動、美光中國營收前景堪憂，早盤跌近2%。(美聯社)

美股16日早盤在平盤附近狹幅波動，另外晶片大廠美光表示，半數左右的中國收入可能面臨風險，導致該公司早盤股價下跌近2%。在經濟風險環伺下，市場也開始擔心前幾天的漲勢是否太快太猛。

道瓊工業指數16日早盤上漲80.3點，或0.2%；史坦普500指數也同樣漲約0.2%；那斯達克綜合指數和費城半導體指數則小跌不到0.1%；台積電ADR跌0.2%。

美光表示，來自中國客戶的收入，有一半可能會受中國禁令影響，不過美光股價仍可望創下自3月來最佳的單周表現。大量的股票和指數相關選擇權到期，也可能是造成早盤價格擺盪的原因之一。

另一方面，英國監管機構批准亞馬遜對掃地機器人製造商iRobot的17億美元收購案，帶動iRobot股價早盤大漲逾20%。英國富豪布蘭森的維珍銀河宣布將在本月底進行太空商業飛行首航，帶動股價一度大漲逾40%。

此外，密西根大學同日發布的初步數據顯示，6月美國民眾預期的短期通膨率為3.3%，低於5月預期的4.2%，降到逾兩年來低點，帶動消費者信心指數上升至四個月高點的63.9。

指數 股價 費城

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