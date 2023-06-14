Fed暫停升息 但今年還有2次…股指漲跌互見

Fed主席鮑爾。(路透檔案照)

Fed暫停升息 行動並暗示其在對抗通膨方面取得進展，美股平盤震盪。

但與此同時，Fed也表示將在今年稍後再升息兩次。

史坦普500指數 小漲3.58點或0.08%收4372.59點。那斯達克綜合指數上漲53.16點或0.39%收1萬3626.48點，主受Nvidia和AMD漲勢的支撐。道瓊工業平均指數下跌232.79點或0.68%收3萬3979.33點，被UnitedHealth跌幅拖累。

史指和那指盤中雙雙觸及2022年4月以來的最高水平。

一如交易員所預期，Fed維持利率 在5%-5.25%的目標區間不變，結束了連續10次升息的動能。

雖然暫停，但市場最初的反應是負面的，因為投資人關注Fed對今年底前利率的預測，這顯示Fed將在不久後重啟升息。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)說，「聲明和預測都非常強硬，我敢肯定華爾街認為今天應該升息。」「如果Fed按照它們的預測行事，明年將讓經濟陷入衰退。」

然而，由於Fed主席鮑爾在新聞發布會上表示尚未就7月的會議做出決定，因此跌幅出現回穩。他還表示，Fed在對抗通膨方面取得了進展，「我幾乎可以說，我們需要看到的降低通膨的條件正在形成。」

Fed下次會議將於7月25日至26日召開。由於投資人押注Fed將很快停止升息，史指今年來上漲超過13%，較熊市低點上漲超過25%。

早盤時公布的通貨膨脹路徑指標之一的5月生產者物價指數(PPI)下降了0.3%，降幅大於預期。13日公布的5月消費者物價指數(CPI)出現2年多來最低的年增幅，這強化投資人對Fed正在贏得抗通膨戰爭的希望。

Ameriprise Financial首席市場策略師薩格林賓恩(Anthony Saglimbene)表示：「我認為鮑爾在他的新聞發布會過程中發揮了一定的幫助，即Fed仍在了解市場對政策的看法。」「如果需要，他們會給自己留出提高利率的空間。」

他表示，鮑爾的新聞發布會和經濟預測也證明「軟著陸」仍在討論中，「雖然服務業通膨仍處於高點，但正在按照他們想要的方式發展。」

Piper Sandler開始對Shake Shack給予加碼評級，指稱該股票是餐飲業的「最佳創意」。

分析師穆蘭(Brian Mullan)在給客戶的報告中寫道，今年Shake Shack真正關注提高餐廳層面的獲利率，並在討論發展時故意引入了「紀律」一詞。

即使該股今年至今已上漲72%，但他看好未來會有更多上漲空間。他給出的84元目標價較13日收盤價上漲近20%。

由於雅詩蘭黛對中國美容市場的復甦抱有希望，Berenberg對雅詩蘭黛不再抱持觀望態度。

分析師卡佐爾(Fulvio Cazzol)將該股評級從持有升至買進，並在給客戶的報告中表示，「市場對中國美容失去了信心；但我們還沒有。」

他說，「繼12月放寬疫情限制後，中國的美容消費趨勢正在復甦，即使速度比最初預期的要慢。」「然而，自12月以來客流量和消費者信心的上升、家庭儲蓄率的上升以及最近的消費者調查的回應顯示，現在對經濟復甦失去信心可能為時過早。」

卡佐爾的目標價為243元，代表該股明年可能會從13日收盤價上漲31.6%。這將標誌著14日上漲4.06%的雅詩蘭黛將出現逆轉走勢；該股今年來下跌24.32%。