史坦普500指數牛市恐轉熊？下周2大事考驗美股牛氣多旺

史坦普500指數8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的熊抱。（美聯社）

史坦普500指數 8日收盤躍入牛市，比去年10月低點翻揚逾20%，揮別糾纏248個交易日的「熊抱」；同一天，美國初領失業救濟金人數升至近兩年來最高。股市投資人太樂觀了嗎？

摩根大通 全球市場分析師團隊的研究顯示，如果美國股市以債市的觀點來看待經濟前景，史坦普500指數恐怕會立刻跌回熊市。

摩根大通團隊今年初發布報告，檢視在美國10年期公債實質殖利率 與史坦普500指數公允價值模型中，通膨不確定性分別扮演何種角色。

這涉及複雜的計算，但最後結論是：「債市價格仍計入總體經濟不確定性將持續居高不下一段時期的風險，即使過去三個月來這種風險已稍微降低。對照下，股市看來『價格反映完美情境』，史坦普現在的價位，比用疫情爆發至今總經波動率算出的公允價值估計值還要高。」

摩根大通策略師團隊指出，假如股市像債市那樣，把通膨波動性升高的因素也計入市價，那暗示美股可能比目前價位下跌20%。假如美股果真從高峰回跌20%，將符合「熊市」的技術性定義。

這群策略師未明說，什麼事情發生會讓股市變得像債市那麼憂心忡忡。但顯然近期最令股市投資人忐忑不安的事，莫過於通膨和聯準會（Fed）利率展望。

就連華爾街大多頭Fundstrat Global Advisors共同創辦人李（Tome Lee）也宣稱，下周可能是2023年底前最關鍵的一周，因為通膨數據13日（周二）出爐，緊接著Fed公布最新利率決策。通膨是否復熾？Fed升息是會暫停還是延續？市場正屏息觀望。

李個人認為，通膨大趨勢是往下走，最新數據可能低於華爾街共識預測。

然而，近日來，世界各地通膨高於預期引起的驚呼聲此起彼落，9日挪威也傳出通膨高得出乎意料之外。挪威5月核心通膨年增率躍上6.7%，大幅超越分析師預估的6.0%。