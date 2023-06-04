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黃仁勳30年前在Denny's餐廳草創輝達 母：何不找工作？

記者胡玉立／即時報導
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台北演講時，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡等產品。(記者胡經周／攝影)
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台北演講時，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡等產品。(記者胡經周／攝影)

史上只有七家美國公司市值曾達到1兆元。5月30日最新加入1兆元市值行列的輝達(Nvidia)，不像蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、特斯拉和臉書母公司Meta那樣家喻戶曉，但目前幾乎所有用於人工智慧(AI)的圖形處理器(GPU)都由輝達製造。人們開始探究這家全球最有價值的半導體晶片公司歷史，原來，輝達30年前是在Denny's連鎖餐廳誕生。

1993年，台灣出生、自幼移居美國的黃仁勳(Jensen Huang)年方30歲，他與相識多年的另兩位工程師普里姆(Curtis Priem)和馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky) 在矽谷的Denny's連鎖餐廳會面，討論彼此對電腦的想法，夢想開一家改變人生的公司。

聯合創始人馬拉科夫斯基，將輝達如何開始的故事告訴華爾街日報(WSJ)時說：「我們不是好客人，我們打算在店裡坐四小時、喝10杯咖啡。」他們後來被趕到餐廳後方空間，與另一組人馬加州聖荷西警察使用同一個區域工作。馬拉科夫斯基說：「警察忙著寫報告，我們拿著筆記本電腦坐在那裡，想搞清楚我們在做什麼。」

三位輝達聯合創始人想創造更好的晶片，以它開展出新業務。三人相識多年，才能互補；馬拉科夫斯基負責硬體設計，普里姆負責軟體架構，黃仁勳擔任執行長負責業務決策。普里姆說，他們當時都打算離開各自的工作，無法在公司見面，所以選擇了「中立領土Danny's」。

事實上，Denny's除了是輝達誕生地，對黃仁勳個人來說也別具意義。黃仁勳並非天生的公眾演說家；他把自己的領導才華，根源於自己曾在Denny's當服務生。那送煎餅上桌的經歷，讓他從一介害羞少年，學會如何與陌生人交流，如何在自己無法控制的緊張局勢中妥協。

30年前，輝達決定在幾乎不存在的市場上押寶，從PC遊戲到AI，黃仁勳稱之為「0億元市場」。早年，他們努力說服眾人相信輝達的願景，其中包括黃仁勳自己的母親。他仍記得當他宣布要和朋友創辦一家公司製造玩遊戲晶片時，母親的回應和建議是：「你為什麼不去找工作？」

2023年輝達市值幾乎翻了三倍，市值1兆元，超過了許多競爭對手的總和。

輝達公司創業之初，三個合夥人就在Denny's餐廳聊出創業理念。(美聯社)
輝達公司創業之初，三個合夥人就在Denny's餐廳聊出創業理念。(美聯社)
晶片大廠輝達Nvidia5月30日市值達到1兆元，圖為輝達加州總部。(Getty...
晶片大廠輝達Nvidia5月30日市值達到1兆元，圖為輝達加州總部。(Getty Images)
輝達執行長黃仁勳坦承，年輕時在Denny's端盤子的經驗，讓他受用無窮。(美聯社...
輝達執行長黃仁勳坦承，年輕時在Denny's端盤子的經驗，讓他受用無窮。(美聯社)

輝達 黃仁勳 晶片

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