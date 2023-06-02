就業報告超優 道指飆逾700點 那指連漲6周

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)(圖中)在紐約證交所。(路透)

由於就業 報告強勁和美國避免債務違約，道瓊工業平均指數 大幅飆升，創下1月以來最佳單日表現。

道指大漲701.19點或2.12%收3萬3762.76點。史坦普500指數上漲61.35點或1.45%收4282.37點。那斯達克綜合指數上漲139.78點或1.07%至1萬3240.77點，盤中一度觸及2022年4月以來最高水平。

隨著2日收盤，史指和那指在因假期縮短的本周分別上漲1.8%和2%。道指的漲幅推動本周由跌轉升，上漲約2%。那指為連續第6周上漲，為2020年以來首見。

5月非農就業人數增幅遠超預期，新增33.9萬人。接受《道瓊》調查的經濟學家預計增幅相對溫和，為19萬。也是就業崗位連續第29個月出現正成長。

最近，強勁的就業數據一直在給股市帶來壓力，因為Fed將繼續升息。但最新數據還顯示，平均時薪同比增幅低於經濟學家預期，而失業率高於預期。

美國商銀財富管理首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示，兩個就業數據都讓投資 人預期Fed可以在本月中的政策會議上暫停升息行動，「所謂的金髮姑娘已經進了屋子。」「很顯然，在看漲方面，跡象顯示通膨開始減弱，Fed將進入暫停模式的猜測增加了軟著陸的可能性。」

緩解對美國債務上限的擔憂也提振了市場情緒。參議院1日晚間通過了提高債務上限的法案，並將該法案提交給拜登總統。眾議院之前於31日通過財政責任法案，趕在美國財政部長葉倫設定的6月5日截止日期前幾天。

Lululemon因強勁的業績和財測提振而飆升11.3%，而MongoDB則因財測大增而飆升28.01%。

羅素2000小型股指數上漲3.56%，創2022年11月10日以來的最佳單日漲幅，並自3月8日矽谷銀行倒閉以來首次升破200日移動均線。

今年以來，羅素指數上漲3.96%，遠遠落後於史指11.5%的漲幅。

但也許風向正在轉變。本周羅素指數上漲3.3%，而史指上漲1.8%。

在市場走升的本周，3支郵輪股躋身表現最佳股票之列。

挪威郵輪公司和皇家加勒比海公司本周分別上漲9.3%和7.8%；截至午盤，它們在本周史指漲幅分別排名第五和第七。嘉年華本周上漲6.7%。

Homrich Berg負責人布蘭姆威爾(Ross Bramwell)表示，投資人主要關注工資數據，因為它可能會促使Fed在定於本月中的政策會議上暫停升息活動，「市場正在歡呼：『嘿，我們已能達到希望是暫停水平，我們沒有陷入衰退。』」「這真的讓那些想要相信軟著陸情景的人有了信心。 這是一份Fed的天降禮物。」

摩根史坦利調升了The Trade Desk的股票評級，並將該公司列入其「同類最佳」名單。分析師柯斯特(Matthew Cost)說，「作為領先的獨立需求方平台(DSP)，The Trade Desk完全有能力受惠於這兩種趨勢，因為廣告商將資金從傳統有線電視轉移到串流媒體，而且利用零售商的客戶數據以更有效和可衡量的方式運行廣告活動。」

由於廣告銷售反彈，該股2023年初以來上漲68.65%。

美國商銀確定了一組「七強」名單，這些個股為史指今年大部分漲幅提供了動力。在2023年大盤指數10%的漲幅中，該集團貢獻近90%，其中包括輝達(Nvidia)和微軟等熟悉的名字。

該公司首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，6月一個最佳反向策略是在該集團取得如此巨大收益後放空該集團。

評級公司惠譽表示，美國並沒有擺脫財政困境，因為即使達成了債務上限協議，但政府債務仍可能被降級。

惠譽發表新聞稿表示：「在激烈的黨派分歧下達成協議，同時在未來兩年內適度減少財政赤字是正面的考慮。」「然而，惠譽認為，圍繞債務上限的反覆政治僵局和『X日』前最後一刻因財政部現金部位和額外措施全數用罄而取消的場景，降低了財政和債務管理上的信心。」