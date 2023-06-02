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債務災難怎麼消失的？克魯曼：三股趨勢變化促成

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

幾天前，拜掌總統控眾院共和黨拒絕提高美國聯邦政府債務上限之賜，債限僵局難解，眼看「大限日」迫近，似乎就要引爆一場全球金融危機。但情勢奇蹟似的峰迴路轉，參院緊跟在眾院之後通過債限法案，解除債務違約警報。

何以致此？原先看似一觸即發的「債務災難」，怎麼消失了？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，背後因素可能是美國政治大環境起了下列三股趨勢變化：

一，民主黨不再畏懼赤字謾罵者的要脅

2011年，歐巴馬政府迫切想贏得赤字謾罵者肯定，險些同意一套本可能提高聯邦醫療保險（Medicare）年齡條件的妥協方案。但今日的民主黨人士似乎不在太乎那些赤字謾罵者，那些人在債限辯論中厚顏無恥的行徑，尤其令人反感。

二，共和黨人其實根本不在乎預算赤字

在2011年那場債限之爭，共和黨道貌岸然擺出為財政支出嚴謹把關的姿態，讓許多媒體界和政壇人士信以為真。但今天，共和黨尋求政府減支，竟大砍國稅局（IRS）查緝逃漏稅的追加經費、阻撓政府提高稅收，流露出其實對降低財政赤字並不關心的本色。

三，共和黨大致已不再力推大幅縮小政府

2005年，當時的總統小布希試圖把社會安全（Social Security）民營化。對照今天，即使是極右派提的預算提案，也避免觸碰社會安全和聯邦醫保，共和黨也開始領悟到聯邦醫療補助（Medicaid）是極受民眾歡迎的計畫。

克魯曼說，現在的共和黨大致上已對財政政策失去興趣。當然，右翼智庫仍痛批「大政府」之惡，共和黨的政治獻金金主也依然反對繳稅，但現在真正能引起共和黨熱情的事，似乎圍繞著社會議題，像是終結墮胎權、歷史課不再提及「種族歧視」等等。

這讓共和黨人專注於對迪士尼發動「反覺醒」文化戰，而拜登政府則能擘劃、推行宏大的產業政策，努力對抗氣候變遷。

共和黨 聯邦醫療保險 眾院

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