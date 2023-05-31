AI科技5月助力 那指全月升5.8%

投資人密切關注5月最後一個交易日在華府舉行的聯邦債務上限辯論，美股收跌。美聯社

投資 人密切關注5月最後一個交易日在華府舉行的聯邦債務上限辯論，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌134.51點或0.41%收3萬2908.27點。史坦普500指數下跌25.69點或0.61%收4179.83點。那斯達克綜合指數下跌82.14點或0.63%收1萬2935.29點。

債限協議由拜登總統和眾議院議長麥卡錫在周末達成，30日晚上在眾議院程序委員會以7-6的表決結果通過重大考驗進入眾議院。全院投票 預計將於31日晚上進行。共和黨債務協議談判代表麥克亨利(Patrick McHenry)說，「我認為我們今天擁有可以通過這項法案的票數。」

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，債務上限協議可能會在美國違約之前獲得通過，但投資人想知道在達成正式協議之前是否需要更多的改變和時間。一旦法案獲得批准，市場參與者將把注意力轉移到6月的Fed政策會議上。

他說：「部分投資人擔心高分貝、持不同意見的邊緣人士可能最終導致投票失敗，並需要在最終通過之前進行一些調整。」「人們在今晚投票前會盡其所能爭取最大好處。」

31日收盤代表5月交易月結束。 受人工智慧(AI)相關股票和其他科技股上漲的推動，那指本月上漲5.8%。史指上漲近0.3%，在31日的下跌中一度吐回本月所有漲幅。受Nike、迪士尼、Walgreens、3M、雪佛龍和道氏化學超過10%的跌幅拖累，道指本月下跌近3.5%。

隨著紓困救濟金發放到家庭，美國消費者在疫情期間累積不少儲蓄 。但根據Roth MKM的分析，現在這些現金緩衝看起來很薄弱。

根據舊金山Fed的數據，隨著聯邦政府向公眾發布紓困方案，到2021年8月，家庭累積總計2.1兆元的超額儲蓄，但這些現金儲備之後開始下滑。截至2023年3月，累計提款達到1.6兆元。

Roth MKM對這些數據的分析顯示，到10月時所有多餘的儲蓄將消失，企業將因而感到壓力。

Roth MKM首席經濟學家兼市場策略師達爾達(Michael Darda)寫道：「這可能是在疫情後支出狂潮中一直蓬勃發展的服務業開始萎靡不振的時候了。」

他預計經濟衰退可能會在「今年夏天或秋天的某個時點」開始。

富國銀行將美國運通列為在更嚴峻的經濟衰退情況下的首選。該公司表示，這家信用卡支付公司的風險回報估值非常出色，即使營收成長減半也一樣。

富國銀行在最新的客戶報告中表示：「它們調整峰值投資支出的能力是一個強大的槓桿。」

該公司維持對該股的加碼評級。並維持其200元的目標價，相當於較30日收盤價上漲26.6%。

如果歷史重演，季節性疲軟可能會提前到來。

根據《股市交易員年鑑》(The Stock Trader’s Almanac)分析的數據，從歷史上看，6月是史指全年表現最差的第9個月份，也是道指第11個表現最差的月份。

自1950年以來，典型的6月為史指帶來0.1%的回報，而同期其他所有月份的平均漲幅為0.72%。6月道指平均下跌0.2%，而同期所有月份平均上漲0.67%。

投資公司Franklin Resources宣布以約9.25億元收購資產管理公司Putnam Investments。

該交易是加拿大電力公司Franklin與Putnam目前的母公司Great-West Lifeco之間更全面合作夥伴關係的一部分。Great-West還將向Franklin Templeton的經理人分配250億元。

Franklin將為Putnam支付1億元現金，其餘部分以股票形式支付。Franklin下跌2.83%。