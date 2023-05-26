債限協議將成 那指連漲五周

交易員對國會達成協議提高美國債務上限、避免可能發生的災難性違約感到樂觀，美股大漲。美聯社

交易員對國會達成協議提高美國債務上限、避免可能發生的災難性違約感到樂觀，美股大漲。

道瓊工業平均指數 上漲328.69點或1%收3萬3093.34點。史坦普500指數上漲54.17點或1.3%收4205.45點。那斯達克綜合指數上漲277.59點或2.19%至1萬2975.69點。

英特爾和美國運通分別上漲5.84%和4.08%，領漲道指。史指科技類股和非必需消費品類股各漲逾2%。

那指連續第5周上漲，上漲2.5%。史指本周也上漲0.3%。道指本周表現不佳，下跌1%。

國會和拜登政府的談判代表正在形成一項將提高美國債務上限2年的協議。眾議院議長麥卡錫表示，25日晚上的會談取得進展，但補充說：「我們現在必須取得更多進展。」

財政部長葉倫警告，如果不提高債務上限，美國最快可能在6月1日違約。經濟學家和華爾街領導人也對美國債務違約可能造成的破壞性影響表示擔憂。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示，「一旦達成債務協議，市場將不得不面對Fed將扼殺經濟的嚴酷現實。」「緊縮政策可能要到夏末才會結束，這意味著明年可能會大幅降息。」

最新數據顯示，4月通膨漲幅超過預期。作為Fed首選的物價壓力衡量指標，個人消費支出(PCE)指數上月成長0.4%，同比成長4.7%。

瑞銀表示，不要忽視這次與人工智慧(AI )相關的反彈。

瑞銀全球財富管理資訊長海菲勒(Mark Haefele)寫道，「AI正在推動包括半導體和雲端計算在內的眾多公司成長。」「根據IDC和彭博資訊的數據，2020年整體AI硬體和服務市場規模接近360億元；預計到2025年該市場將以20%的複合年增長率增加，達到900億元。」

他說，「因此，我們並不認為與AI相關的反彈會稍縱即逝。」

Target股價在最近圍繞其「驕傲月」行銷計畫引發的爭議後仍在下跌，但Evercore ISI表示，客戶將會回頭，並且仍認為其當前股價仍有約17%的上漲空間。

Evercore分析師蒙塔尼(Michael Montani)說：「我們認為Target會度過難關，雖然情況仍然不穩定，但我們認為風險低於AB InBev在最近百威淡啤慘敗中所看到的情況，後者的銷量下降約25%。」

花旗將美股評級從減碼調升至中性，因為Fed暫停升息的可能性越來越大，而且美國經濟表現優於預期。

以威勒(Dirk Willer)為首的策略師寫道，「由於經濟衰退還沒有迫在眉睫，而且Fed處於升息周期的最後幾局，一旦Fed真的按兵不動，與過去30多年的模式一致，美股可能會表現更好。」

德意志銀行警告，市場近期在科技股推動下的漲勢導致20多年來從未發生過的事情。

該行在一篇貼文中指出，史指的優異表現相對於其等權重對手的程度是1999年以來最大。換句話說，只有少數股票為史指最近的漲幅做出貢獻。

這是因為輝達的強勁業績引發人們對AI前景的興奮，從而導致科技股的巨大漲幅。然而，由於圍繞美國債務上限的擔憂迫在眉睫，其他市場的表現幾乎沒有那麼好。

德意志銀行瑞德(Jim Reid)寫道：「毫無疑問地，這是近來最佳的一周，因為在輝達取得驚人業績後的36小時裡，投資界對AI瘋狂了。」「有趣的是，這種持續的科技狂熱導致本世紀最窄的反彈。」

知情人士透露，摩根大通 本周裁員500人。主要集中在技術和營運部門。

截至3月底，這500個工作崗位不到摩根大通員工總數的1%。

摩根大通表示，第1季美國大城市辦公室空置率升至19%，創歷史新高，遠高於金融危機期間。小摩將這股趨勢歸因於遠距工作和企業需要更少的員工空間。

由於空置辦公室對辦公室價值造成壓力，拖欠率已經推高。更令人擔憂的是今年和明年到期的貸款會發生什麼。

摩根大通表示，根據企業報告，到2024年，美國商銀50%的辦公室組合和59%的區域銀行非業主自用商業房地產將到期。即使如此，兩方在其投資組合中都擁有較高比例的更理想A級物業。