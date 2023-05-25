伍德太早賣輝達 錯失5600億美元飆升行情

方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德的旗艦ETF在1月初就賣掉輝達股票，錯過該股最近的暴漲行情。（路透）

曾擁有「女股神」封號的方舟投資管理公司（ARK ）創辦人伍德（Cathie Wood），1月初讓她的旗艦ETF賣掉輝達 （Nvidia）股票 ，然而AI狂熱席捲而來，自伍德拋售輝達後，這家晶片製造商的市值激增大約5600億美元──最後增加的2000億美元發生在一夜之間，因輝達宣布的亮麗財測遠超過市場預期。

儘管伍德幾檔規模較小的基金仍持有輝達，但旗艦ARK Innovation ETF（股票代碼ARKK）已然錯失今年輝達高達159.9%漲勢的大部分。

2月，輝達股價在每股234美元（預估本益比約50）時，伍德說，估值「非常高」。周四，輝達攀達379.8美元。

彭博資訊報導，伍德2月27日接受CNBC採訪時表示：「我們喜歡輝達，認為它會不錯，是合乎選股條件的AI公司。但對於一檔旗艦基金而言，我們將集中到最重要的幾支必買股，部分原因於估值有關。」伍德雖然是長期的輝達粉絲，但她對這支股票的信念不時動搖。

ARKK在2014年成立時，輝達就是該基金最大持股之一。自那時起，根據彭博匯總的數據，輝達對該基金112%總報酬率的貢獻度是13%，僅電動車廠特斯拉、生技公司Invitae、Grayscale比特幣信託基金的貢獻度更高。

但伍德對輝達的大膽押注是在該股成為超高市值股之前。對新加入ARKK的投資人而言，伍德跑太快，沒賺到輝達這陣子股價暴漲帶來的收益。