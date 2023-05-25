輝達帶動科技 那指大漲1.7%

史坦普500指數和那斯達克綜合指數收漲，因投資人對輝達(Nvidia)最新的財報業績感到歡欣鼓舞，推動科技股上漲。路透

史坦普500指數和那斯達克綜合指數收漲，因投資 人對輝達 (Nvidia)最新的財報業績感到歡欣鼓舞，推動科技股上漲。此外，美國債務上限談判似乎也取得進展。

以科技股為主的那指上漲213.93點或1.71%收1萬2698.09點。史指上漲36.04點或0.88%收4151.28點。道瓊工業平均指數下跌35.27點或0.11%收3萬2764.65點，跌破200日移動均線。

輝達股價飆升24.37%。該公司公布強於預期的營收財測，並報告最近一季的營收和獲利均優於預期。對用於人工智慧(AI)的輝達晶片爆炸性需求支撐了上季業績。

財報結果公布後，幾位負責研究輝達的分析師上修了該股目標價。輝達的飆升使這家晶片製造商的市值接近1兆元。

其他半導體股票 和AI公司紛紛跟進輝達走升。Advanced Micro Devices和台積電分別飆升11.16%和11.99%。VanEck 半導體 ETF暴漲8.6%。Alphabet和微軟分別上漲2.13%和3.85%。

Certuity聯席投資長克萊默(Dylan Kremer)表示：「宏觀觀點是，科技創新可以抵消經濟放緩或利率上升帶來的不利影響。」「尤其是科技股和成長型股票還沒死去。」

即使股市大漲，但對市場廣度的擔憂依然存在。Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示，部分企業和產業正在推動市場走高，掩蓋了表面下的一些裂縫，「今天看到的是現有趨勢的延伸，輝達的新聞進一步放大了這種趨勢。」「但這是兩個市場的故事；相對而言，贏家正在擴大領先優勢，而輸家正在擴大虧損。」

在其他方面，提高美國債務上限的談判仍在繼續，違約期限迅速逼近。《路透》報導，國會領導人和拜登總統之間的會談25日取得進展，雙方只需就700億元的支出達成一致。

圍繞談判的不確定性給本周股市帶來壓力，道指和史指分別下跌2%和1%。那指上漲0.3%。

惠譽評級將美國的AAA長期外幣發行人違約評級置於負面觀察名單，宣稱正在進行的談判增加了政府可能無法償還部分債務的風險。惠譽表示，它仍然希望在「X日」之前達成解決方案。

MissionSquare Retirement負責投資和產品管理的執行副總裁布倫納(Matthew Brenner)表示，隨著政治領導人在債務上限協議取得進展，投資人低估了在任何協議正式生效之前存在其他障礙的風險。

他說，「重點是協議，但又不是關於協議。而是關於投票。」「雖然我們的基本假設與大多數市場參與者一致，也就是協議將獲得批准，但我們認為投票出現問題的風險高於市場目前給予的信任。」

布倫納指出，最初在眾議院被否決的2008年救助計畫是對市場面臨風險的歷史教訓。

Wolfe Research分析師金斯伯格(Rob Ginsberg)表示，輝達令人瞠目結舌的上季業績並不能解決整體股市出現的一些「令人擔憂的分歧」。

他在24日給客戶的報告中寫道：「即使是井噴式的單季業績和財測也不足以阻止我們繼續看到的全面緩慢惡化趨勢。」這些「令人擔憂的背離」包括許多股票、信貸和商品圖表都失去關鍵的近期支撐。他還指出，交通運輸和同權的史指都處於一些關鍵水平的懸崖邊上。

根據Fairlead Strategies創始人兼管理合夥人史托克頓(Katie Stockton)的說法，輝達的上漲可能會使該股股價超過每股400元，「我們可以從這種突破中達到的目標，採用一種叫做『測量移動預測』的東西；它基本上假設現有的長期上升趨勢的軌跡將自行維持。」她估計輝達目標價約為409元。

她還補充說，輝達的大漲可能預示著該股「至少在短期內可能過度炒作」。

史指今年來上漲8%，25日是2023年的第100個交易日。歷史顯示，當史指在第100個交易日結束時漲幅超過7%，全年將表現強勁。