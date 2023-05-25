AI支出競賽起跑 台積、輝達需求有撐、後市看俏

輝達這些人工智慧（AI）概念股近來已漲翻天，投資老手建議慎選需求展望看俏的個股。（路透）

繪圖晶片 大廠輝達（Nvidia）預期，在「殺手級AI 應用」支持下，本季營收可望創新高，加上微軟、蘋果和Alphabet等重量級個股助攻，科技股漲勢看來欲罷不能。

鑒於輝達這些人工智慧（AI）概念股近來已漲翻天，在這波AI熱潮狂湧下，此刻投資 科技股應注意哪些事？財經網站MarketWatch特別就此議題請教兩位投資老手。

GP Bullhound全球科技基金合夥人Inge Heydorn與投資組合經理人Jenny Hardy建議，在一些科技股估值已高、盈餘展望可能轉弱之際，投資人選股宜十分謹慎。

AI支出競賽起跑 科技大咖爭先恐後投資

Hardy上周受訪時說：「暫且撇開波動性不談，科技股的優勢在於受多股長期主題驅動，儘管總體經濟情勢轉弱，這些題材仍會持續發酵。」

Hardy指出，GP Bullhound設法布局「韌性較強」的科技股領域，而「AI是絕佳例子」，因為不論是微軟、亞馬遜或Google，都冒不起在AI競賽落後的風險，所以勢必會繼續砸錢投資，那將持續推升半導體公司的盈餘，特別是AI伺服器晶片製造商。

她說：「我們對投資AI題材的想法，是投資開發AI所需的基礎材料，也就是所謂『鋤與鏟』（picks and shovels）基礎設施，依我們之見，其實指的就是半導體公司，他們的晶片用於AI訓練伺服器（training server）和推論伺服器（inference server）。」

AI「鋤與鏟」概念股出列

因此，GP Bullhound全球科技基金的投資組合中，已納入下列個股：輝達（股票代碼：NVDA）、超微（AMD）、台積電（2330.TW）、英飛凌（Infineon）、思科（CSCO）、恩智浦半導體（NXPI）、微軟（MSFT）、ServiceNow（NOW）和Palo Alto（PANW）。他們也看好半導體資本設備業者，包括科磊（KLAC）、科林研發（LRCX）、艾司摩爾（ASML.AE）和應用材料（AMAT），他們都受惠於AI熱潮，以及供應鏈在地化驅動的需求。

Hardy說，許多大型公司都確定會大舉投資AI相關領域，而從輝達剛公布的財報即可看出，「AI支出競賽已展開」。她指出，輝達法說會上凸顯一串與輝達合作部署AI的企業名單，包括：AT&T、Amgen、ServiceNow。這傳達的訊息是，這股採用AI技術的趨勢很普遍，且已形成「新常態」。

她預期，投資支出將帶旺整個AI價值鏈，從中央處理器（CPU）供應商、網路基礎設施業者，到記憶晶片和半導體資本設備製造商，都將雨露均霑。

功率半導體也熱門

也與Hardy共同管理避險基金的Heydorn表示，當前正盛行兩大科技趨勢：AI是其一，另一個是功率半導體（power semiconductor），由電動車和綠能投資所驅動。

不過，他表示，GP Bullhound目前避開特斯拉這類電動車製造商，因為市場競爭加劇。相形之下，他們更看好功率半導體製造商，因為電動車公司需要半導體，而半導體供應商比電動車商更能保有訂價權。

這兩位投資老手說，總體經濟顯然是最大風險，銀行業動盪再起或不動產業爆發問題，也是隱憂，對科技公司有何影響值得關注，例如企業軟體公司需求可能受影響，反映景氣減弱促使客戶削減支出，或重新排定支出優先順序。

緊盯台廠5月銷售數字

短期內，Heydorn建議投資人密切關注晶圓代工龍頭台積電（TSMC）、行動晶片集團聯發科（MediaTek）和蘋果供應商鴻海（富士康）的5月銷售數字，以及這些公司任何提及AI的發言。可能有助於為今年下半年科技股展望提供指引。