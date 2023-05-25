我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

輝達帶動AI概念股嗨翻天 市值一口氣暴增3000億美元

編譯葉亭均／即時報導
繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）稍早公布強勁財測，美國AI相關概念股市值一口氣暴增約3000億美元。（路透）
繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）稍早公布強勁財測，美國AI相關概念股市值一口氣暴增約3000億美元。（路透）

與人工智慧（AI）相關的美國股票在24日盤後大漲，市值一口氣暴增約3000億美元，因繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）稍早公布強勁財測，並表示已提高AI晶片產量來滿足激增的需求。

輝達股價24日盤後一度飆高28%至每股391.5美元，創下新高，市值增加約2000億美元至超過9600億美元，可望成為第一家市值衝破1兆美元大關的晶片公司，也躍居華爾街市值第五大企業。

Synovus Trust投資組合經理人摩根表示：「挾持著有關AI的狂熱與輝達公布遠超過預期的第1季財報與第2季財測，這為AI題材成真提供了一些實際證據。」

輝達預估的本季營收比華爾街估計高出逾50%，執行長黃仁勳在聲明中表示，公司「正大幅增加我們的供應，以滿足對輝達資料中心晶片的需求」。

消息也帶動AI相關概念股股價大漲，在盤後市值共增加近1000億美元。

晶片業者超微（AMD）盤後股價大漲10%，微軟與Google母公司字母分別上漲約2%，後兩家業者近來忙著將生成式AI整合到自家搜尋網站中。

AI軟體業者C3.ai與近期推出自家AI平台的Palantir則雙雙飆漲約8%。

今年來市場對AI興趣竄高，因OpenAI在去年底推出聊天機器人ChatGPT，一周內就吸引百萬用戶。

早在輝達24日公布財報前，AI題材已帶動這檔股票今年來飆漲109%，是標普500指數今年來漲勢最凌厲個股。根據路孚特的數據，輝達股票目前本益比約60倍左右，逼近2021年時曾經攀抵的68倍高峰。

AI 晶片 股票

上一則

財經簡訊

下一則

中文官網將停運？ 亞馬遜：僅App停

延伸閱讀

AI帶動展望大好 輝達股價盤後狂飆28% 市值邁向1兆美元

AI帶動展望大好 輝達股價盤後狂飆28% 市值邁向1兆美元
輝達將公布財報 AI產品表現成關鍵

輝達將公布財報 AI產品表現成關鍵
輝達CEO：若丟中國市場 美晶片法案鼓勵蓋晶圓廠沒意義

輝達CEO：若丟中國市場 美晶片法案鼓勵蓋晶圓廠沒意義
不准用GPT？OpenAI改規定 多家日企內部AI系統被迫改名

不准用GPT？OpenAI改規定 多家日企內部AI系統被迫改名

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）

美債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

2023-05-24 08:56

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然