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AI帶動展望大好 輝達股價盤後狂飆28% 市值邁向1兆美元

編譯季晶晶／綜合外電
全球最有價值的晶片大廠輝達周三公布財測，本季營收可達約110億美元，遠超市場預期。（路透）
全球最有價值的晶片大廠輝達周三公布財測，本季營收可達約110億美元，遠超市場預期。（路透）

晶片大廠輝達（Nvidia）股價在盤後交易狂飆，逼近創紀錄高點，市值可能達到以前僅蘋果、徵軟、谷歌、臉書、亞馬遜和特斯拉才有的高度、成為全美第七家市值逾1兆美元的公司，因人工智慧（AI）處理器的強勁需求使得該公司營收展望遠遠超越華爾街預期。它的供應商台積電ADR也跟漲。

輝達周三公布財測，截至7月的本季，銷售將達到大約110億美元，幾乎比以前單季最高的82.8億美元還要再多出近33%，分析師平均預期72億美元，而調整過的毛利率大約是70%，也超過分析師預期的66.9%。

此一展望顯示，輝達受惠於AI熱潮的程度比想像的更大。在執行長黃仁勳領導下，輝達把自己定位為訓練AI軟體的頂級組件供應商，有助其順利度過技術支出廣泛放緩的時期，儘管個人電腦組件需求崩跌繼續衝擊該公司繪圖晶片業務，並拖累總體銷售。

黃仁勳在電話會議上告訴分析師，輝達「看到為了重新調整全球資料中心的令人難以置信的訂單」。他說，規模1兆美元的資料中心基礎設施將升級，以便處理所謂的加速運算，使其得以運行ChatGPT等生成式AI工具。

輝達在盤後應聲飆升28%，有望創新高。業績公布前，這家晶片製造商在正常交易時段小漲0.49%至305.38美元。輝達今年來的股價表現超過它進行交易的主要指數成分股，晉升為全球第五大上市公司。截至周三收盤，市值已膨脹到7550億美元。

Sanford C. Bernstein分析師Stacy Rasgon說，輝達「可能處於一個獨特位置」，雖然沒有預測個別單位的營收，但總體數字意味資料中心的營收激增75%，「這是一次性事件還是新常態？我不知道」。

這種成長態勢也表明，輝達正從台積電等製造夥伴那裏獲得充足供應。台積電ADR盤後交易也上漲，攀升逾7%。

在止於4月底的第1季，輝達營收下降了13%至71.9億美元。這是連續第二次減幅超過10%，但仍小於預期。剔除部分項目後每股盈餘1.09美元。分析師預測銷售約65億美元，每股盈餘92美分。

在嚴重依賴庫存過多PC行業的繪圖晶片業務上，營收大減38%到22.4億美元，但高於市場預期的18.9億美元。資料中心的銷售則成長了14%到42.8億美元，市場預期39億美元。

營收 分析師 晶片

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