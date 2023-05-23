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LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

編譯黃淑玲／綜合外電
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

全球首富、路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特（Bernard Arnault）周二（23日）一天財富就蒸發112億美元，因為LVMH在巴黎的股價大跌5%，創一年多以來最大幅跌。歐洲其他精品集團股票同日亦多走跌，市值總共跌掉300億美元。

在周二股價崩跌之前，路易威登集團股價2023年多數時候都隨著歐洲精品股上攻而水漲船高。LVMH旗下品牌包括：路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Christian Dior）、酒商酩悅香檳（Moet & Chandon）等。

即便周二集團股價大跌，根據彭博億萬富豪排行榜，這位法國富豪的身價仍有1,916億美元，依舊是全世界最有錢的人。今年到目前為止，他的財富增加了295億美元。不過，與第二名的特斯拉執行長馬斯克的差距，現在縮小到114億美元。

LVMH股價先前漲勢維持甚久，直到周二才出現大跌，今年以來仍上漲23%；MSCI的歐洲織品精品指數今年的漲幅則是27%。

摩根史坦利分析師Edouard Aubin說，主要衝擊來自美國市場表現相對比較壓抑。德意志銀行分析師Matt Garland、Adam Cochrane在報告中也指出，擔憂美國市場成長趨緩，投資人會更慎選歐洲精品股。

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