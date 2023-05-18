2周內債限有解 史指9個月新高

眾院議長麥卡錫今天對債限問題發表演說。(美聯社)

史坦普500指數和那斯達克綜合指數上漲，創2022年8月以來最高收盤水平，因華爾街一直關注債務上限談判。

主要股指高。史指上漲39.28點或0.94%收4198.05點。道瓊工業平均指數在盤中大部分時間下跌後收漲115.14點或0.34%至3萬3535.91點。那指上漲188.27點或1.51%收1萬2688.84點。

18日的上漲幫助主要股指本周走升。那指領漲，本周收高3.3%；史指和道指本周可望分別上漲1.8%和0.7%。

眾院議長麥卡錫表示，他對國會談判代表能夠在下周眾院投票前及時達成協議持樂觀態度，「我看到可以達成協議的途徑。」「而且我認為我們現在已有一個結構，每個人都在努力工作，我的意思是，我們每天協商兩到三次，然後取得更多數據共識。」

財政部長葉倫指美國可能在6月1日違約，距今僅剩兩周時間。KKM Financial CEO奇爾伯格(Jeff Kilburg)表示，交易員已能「看透」有關債務上限談判的一些戲劇性事件。

他說，「我個人認為債務上限是個很大的噪音，投資 人甚至交易員都很難忽視。」「我對市場持樂觀態度，但也對將找到前進的方法持樂觀態度。 美國政府永遠不會真正無視違約。」

零售巨頭沃爾瑪提振了股指，在發布強勁的財報後上漲1.3%。該公司第1季的每股獲利和營收都超出華爾街預期，並調升全年業績財測。

但在達拉斯Fed行長洛根表示最新的經濟數據並不支持暫停升息後，市場情緒受到抑制。她指出，6月的政策決定將視尚未公布的通膨和就業數據而定。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「由於金融市場一直在關注債務上限談判的狀況，Fed官員也不乏鷹派聲音，他們似乎肩負著向市場傳遞訊息的任務。」「他們的談話顯示，Fed目前沒有打算在今年降息，而且現在還引入在6月13日至14日會議上再次升息的可能性。」

Wolfe Research在最新報告中表示，那指的近期表現與其在2000年3月觸頂的科技、媒體、電訊泡沫之後的表現，有著驚人的相似之處。

以森耶克(Chris Senyek)為首的分析師寫道：「那指在2000年3月達到頂峰後的反彈並未持續，因為市場廣度繼續惡化。」與當時的情況一樣，領漲市場的科技股的銷售額和獲利「將無法逃脫即將到來的經濟衰退。因此，我們仍然認為這次不會有什麼不同」。

那指2023年至今上漲近21%，而史指上漲近9%，道指上漲不到1%。

由於強大的廣告產品和對語言學習模型的進一步投資，花旗將Facebook母公司Meta Platforms列為北美互聯網首選。

花旗分析師喬西(Ronald Josey)在最新報告中寫道：「我們看好Meta成為首選，隨著參與度的提高，Advantage+、Click-to-Message和Sponsored Reels等較新的廣告產品都將提供高於iOS廣告識別碼IDFA之前水平的廣告投資報酬率(ROAS)。」

他說，Meta將從互聯網公司廣告收入的復甦中進一步獲益，尤其是隨著更不穩定的趨勢轉趨穩定。今年至今，Meta股價一路火爆，漲幅達103.5%。

高盛 表示，人工智慧(AI )的利多可能會在未來10年顯著提高獲利率，「AI是對獲利率最大的潛在長期支持。」「我們經濟學家的生產力估計顯示，AI可以在10年內將淨利潤率提高近400個基點。」

高盛預測，未來10年廣泛採用將使美國生產率每年增加1.5個百分點。

高盛表示：「根據生產率成長與企業獲利能力之間的歷史關係，在其他條件相同的情況下，這種提振可能會使史指成份股的淨利潤率在這10年內提高約4個百分點。」

即使有這些近期的利多因素，但高盛指出，圍繞政府政策和廣泛採用的不確定性依然存在，削弱了其預測AI對企業獲利的長期影響能力。