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7大利多引爆日股漲勢 不只是沾巴菲特的光而已

編譯湯淑君／綜合外電
今年來日本股市的表現遠比美股亮眼，但直到「股神」巴菲特大舉加碼投資日本五大商社的消息傳來，日股才引來全球投資人關愛眼神'，激勵日股東證股價指數（TOPIX）收盤價連兩日刷新近33年來最高紀錄。圖／路透
今年來日本股市的表現遠比美股亮眼，但直到「股神」巴菲特大舉加碼投資日本五大商社的消息傳來，日股才引來全球投資人關愛眼神'，激勵日股東證股價指數（TOPIX）收盤價連兩日刷新近33年來最高紀錄。圖／路透

今年來日本股市的表現遠比美股亮眼，但直到「股神」巴菲特大舉加碼投資日本五大商社的消息傳來，日股才引來全球投資人關愛眼神。然而，日股近來創新高，絕不只是沾了巴菲特的光而已。

財經網站MarketWatch報導，日股東證股價指數（TOPIX）17日站上2,133.61點，是1990年8月3日來最高收盤價。18日乘勝追擊再漲1.1%，以2,157.85點作收，改寫近33年新高紀錄。

同時，截至17日收盤止，日經225指數今年來勁漲15%，遙遙領先美股標普500指數同時期8.3%的漲幅。

當然，科技股密集的美國那斯達克100指數今年來漲幅超過24%，或許讓一些美國投資人看不上日股。但嘉信理財首席全球投資策略師柯倫托普指出，日股今年來提供二位數的報酬率，波動性卻比美股緩和，所以對美國投資人仍有吸引力。

日股勁揚是因日本維持寬鬆貨幣政策嗎？

美國聯準會（Fed）過去一年多來卯足力氣升息的同時，日本銀行（央行）仍維持超寬鬆政策不變。日本10年期公債殖利率現在跌回0.5%以下。有人認為，日股最近大漲，原因在此。

然而，獨立研究公司Rosenberg Research總裁羅森伯格不以為然。他在17日發布的研究報告中指出，另有其他因素推升日股。

綜合羅森伯格與柯倫托普的看法，下列因素可能才是最近日股漲勢的最大推力。

一，公司治理提升

羅森伯格指出，已故日本前首相安倍晉三倡導多年的公司治理改革，如今開始見效，加上企業界推行「回饋股東」，是日股這波漲勢的最大推手。

二，擴大回饋股東

羅森伯格說，日本企業近來不僅大舉加發股利，還擴大實施庫藏股，在止於3月底的會計年度，日企買回自家股票總額達714億美元，創新高紀錄。

三，資產負債表強健

據羅森伯格觀察，資產負債表上呈現淨現金流量的日本企業占比將近50%，遠高於美國的20%出頭；同時，約54%的東證指數成分股公司目前股票交易價格低於帳面價值；相形之下，僅7%的標普500指數成分股是這種情況。

四，股價相對便宜

日企現在的股價淨值比（P/B）僅約1.3倍，也低於歐洲企業的1.8倍和美企的4倍。單是股票估值這個理由，就足以讓日股底部更踏實、天花板進一步挑高。

五，美債限疑慮觸動資金轉進日股

柯倫托普提到，美國債限疑慮或許也促使一些投資人捨棄美股、轉進日股以規避風險。

六，股神光環效應掀跟風

傳奇投資人巴菲特的波克夏公司最近加碼投資日本五大商社，成為波克夏海外股票投資最多的市場，經媒體紛紛報導後，不啻是為日股大作宣傳。

不過，柯倫托普指出，巴菲特對五大商社青睞有加，固然可能掀起一波日股投資熱潮，但巴菲特的投資決定向來是針對特定的標的，並不是鎖定某個產業或國家。

七，基金持股比率低

日股長久來受全球投資人忽略，如今情況改觀，數據顯示日股近來吸引資金流入。羅森伯格指出，儘管今年日股表現出色，美銀（BofA）5月全球基金經理人調查顯示，投資組合經理人對日股仍「淨減碼11%」。

柯倫托普說，「減碼」本身不足以構成投資人提高配置的理由，但綜合考量績效改善、估值下降、日股主要指數成分股的「股價現金流量比」偏低等因素，就足以吸引基金操盤手買進優質日股。

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