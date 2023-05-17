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市場看好債限談判 地區銀行股大漲 緩和授信危機疑慮

編譯劉忠勇／綜合外電
地區性銀行股上漲，提振投資人信心。Western Alliance Bancorp大漲10.2%。（路透）
地區性銀行股上漲，提振投資人信心。Western Alliance Bancorp大漲10.2%。（路透）

美國股市周三大漲，投資人看好華府可望就31.4兆美元債務上限達成協議，地區性銀行股反彈，也緩和授信危機擴大的疑慮。

道瓊工業指數上漲408.63點，漲幅1.2%，收在3萬3420.77點。史坦普500指數漲48.87點，漲幅1.2%，收4158.77點。那斯達克綜合指數漲157.51點，或1.3%，收在1萬2500.57點。三大指數均創下5月5日以來最大漲幅，盤中一直延續漲幅，臨近拜登中午講話後，漲幅有所擴大。

美國公債市場殖利率上揚，10年期殖利率收在3.580%，高於周二的3.548%。

總統拜登和共和黨籍眾院議長麥卡錫周三強調，他們決心儘快達成協議，避免出現將給經濟造成災難性影響的債務違約。財政部已表示，如果不能在6月1日之前達成協議，可能會耗盡資金，無法支付政府帳單，進而或將引發經濟衰退。

「我們不想太過興奮，因為據報導雙方分歧依然很大，」 Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示，「然而，我們感覺到，隨著6月1日的大限日越來越近，他們確實在努力避免債務上限災難。我們還需要保持密切關注。」

摩根大通執行長戴蒙表示，美國政府「可能」不會違約。戴蒙、花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）以及美國其他大銀行高層周三上午與參議院多數黨領袖舒默會晤討論債務上限僵局。

地區性銀行股上漲，提振投資人信心。Western Alliance Bancorp大漲10.2%。這家銀行表示，截至5月12日的一季存款增長超過20億美元。

KBW地區性銀行指數大漲7.3%，創下2021年1月6日以來的最大單日漲幅，且收在5月1日以來最高。標普500銀行股指數躍升4.5%，也是11月10日以來最大單日漲幅。

摩根大通和高盛各漲3.1%和2.9%。

特斯拉周二召開年度股東大會後急漲4.4%，也給大盤帶來支撐。

馬斯克談到了正在開發的兩款大眾化的新車型，並重申拖延已久的Cybertruck皮卡將於今年開始交車。此外，路透報導，特斯拉已經提出在印度設立一家工廠，用於當地銷售和出口。

Target 股價上漲2.6%，這家零售商第1季獲利下降，但是優於分析師預期。

「眾人皆知，美國財政部快要無力支付帳單，但這齣戲我們看過太多次了，」 Leuthold Group的Chun Wang表示， 「理論上有違約風險，但情節基本上可以預料：各種政治姿態和譁眾取寵會持續到最後一刻，然後草草達成協議以避免違約。」

他表示，如果以史為鑑，那麼債務上限引發的市場動盪往往是曇花一現，解決之前或之後對股市都沒有太大影響。然而他也補充說，2011年8月的情況讓許多投資人措手不及，股市跌了大約一周才企穩。他說，假設達成協議的日期是6月1日，那麼當前的情況「非常類似於2011年8月」。

指數 殖利率 投資

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