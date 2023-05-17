看好避免違約 道指漲408點
投資人預期國會領導人和總統拜登將能就美國債務上限達成協議並避免災難性的違約，美股大漲。
道瓊工業平均指數上漲408.63點或1.24%至3萬3420.77點。史坦普500指數上漲48.87點或1.19%至4158.77點。那斯達克綜合指數上漲157.51點或1.28%至1萬2500.57點。
在總統與國會領導人16日會談結束時，眾院議長麥卡錫表示，「更好的進程」已經到位，可以進一步會談，並表示「有可能在本周末達成協議」。白宮表示，拜登取消了即將進行的國際訪問第二站，以專注於談判。
麥卡錫17日表示，「現在我們有了結構來找到得出結論的方法。」「我認為最終我們不會債務違約。我們終於讓總統同意談判。」
拜登同日在白宮表示，他和其他議員進行了一次「富有成效」的會議，「我相信我們會就預算達成協議，美國不會違約。」
最近對可能違約的擔憂令市場承壓。 道指本月至今下跌約2%，16日下跌1%。
CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，預計市場將保持中性，即使有關債務上限的消息變得「越來越樂觀」。他引用10年期國債殖利率的近期走勢，以及史指的強弱指標指出，「他們並沒有真正給出任何線索，說明他們可能會以何種方式達成協議，是積極的還是消極的。我們仍處於史指的上行通道中。但正在尋找突破或崩潰的催化劑。」
財政部長葉倫表示，美國最快可能在6月1日面臨違約，因此政府需要立即提高上限。
在Western Alliance Bancorp最近詳細說明存款出現改善增加後，地區銀行股反彈，提振了市場情緒。SPDR S&P Regional Bank ETF(KRE)上漲7.36%，而Western Alliance飆升10.19%。
Fed的升息周期可能會暫停，美國商銀認為一些小型股可能會跑贏大盤。
Fed在5月會後聲明中暗示，可能不會將利率調升至當前5%至5.25%的區間之上。美國商銀表示，其經濟學家預計，在暫停收緊貨幣政策後，未來幾個月通膨將降溫，經濟將出現溫和衰退。
如果情況確實如此，並且Fed的確結束了升息行動，投資人可能會考慮投資一些史上表現良好的小型股。
Pimco指出，國會領導人和總統拜登就提高債務上限達成協議，可能比之前想像的更接近。
Pimco公共政策主管坎崔爾(Libby Cantrill)在報告中指出，「我們認為達成協議交易或協議框架指日可待，而且可能就在這幾天，而不是幾周內。然而，就像所有的談判一樣，有可能在成功前先失敗，但無論如何，結果是明確的。國會將提高債務上限，而且可能是經由總統大選，這代表著市場可能要到2025年初才能應對債務上限；在此之前應會繼續執行緊急措施。」
美國商銀表示，不要指望史指會觸底。美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，「我們的牛市指標顯示史指可能還沒有突破。」「只有一半的指標被觸發，包括Fed降息和殖利率曲線變陡。」
她指出，其中80%以上通常是在觸底之前觸發的。
瑞穗交易員指出，如果沒有蘋果和微軟等主要科技股，史指2023年至今應是走低。
瑞穗在報告中說，「截至16日收盤，史指年初至今上漲了270點。在這270點中，FAANMG的8支個股貢獻了310點。」並表示，史指中超過250家個股今年下跌，但史指今年至今仍處於上漲狀態，「為了大家好，希望它們能堅持下去。」
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