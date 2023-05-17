看好避免違約 道指漲408點

眾院議長麥卡錫。(美聯社)

投資 人預期國會領導人和總統拜登 將能就美國債務上限達成協議並避免災難性的違約，美股大漲。

道瓊工業平均指數上漲408.63點或1.24%至3萬3420.77點。史坦普500指數上漲48.87點或1.19%至4158.77點。那斯達克綜合指數上漲157.51點或1.28%至1萬2500.57點。

在總統與國會領導人16日會談結束時，眾院議長麥卡錫表示，「更好的進程」已經到位，可以進一步會談，並表示「有可能在本周末達成協議」。白宮表示，拜登取消了即將進行的國際訪問第二站，以專注於談判。

麥卡錫17日表示，「現在我們有了結構來找到得出結論的方法。」「我認為最終我們不會債務違約。我們終於讓總統同意談判。」

拜登同日在白宮表示，他和其他議員進行了一次「富有成效」的會議，「我相信我們會就預算達成協議，美國不會違約。」

最近對可能違約的擔憂令市場承壓。 道指本月至今下跌約2%，16日下跌1%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，預計市場將保持中性，即使有關債務上限的消息變得「越來越樂觀」。他引用10年期國債殖利率 的近期走勢，以及史指的強弱指標指出，「他們並沒有真正給出任何線索，說明他們可能會以何種方式達成協議，是積極的還是消極的。我們仍處於史指的上行通道中。但正在尋找突破或崩潰的催化劑。」

財政部長葉倫表示，美國最快可能在6月1日面臨違約，因此政府需要立即提高上限。

在Western Alliance Bancorp最近詳細說明存款出現改善增加後，地區銀行股反彈，提振了市場情緒。SPDR S&P Regional Bank ETF(KRE)上漲7.36%，而Western Alliance飆升10.19%。

Fed的升息周期可能會暫停，美國商銀認為一些小型股可能會跑贏大盤。

Fed在5月會後聲明中暗示，可能不會將利率調升至當前5%至5.25%的區間之上。美國商銀表示，其經濟學家預計，在暫停收緊貨幣政策後，未來幾個月通膨將降溫，經濟將出現溫和衰退。

如果情況確實如此，並且Fed的確結束了升息行動，投資人可能會考慮投資一些史上表現良好的小型股。

Pimco指出，國會領導人和總統拜登就提高債務上限達成協議，可能比之前想像的更接近。

Pimco公共政策主管坎崔爾(Libby Cantrill)在報告中指出，「我們認為達成協議交易或協議框架指日可待，而且可能就在這幾天，而不是幾周內。然而，就像所有的談判一樣，有可能在成功前先失敗，但無論如何，結果是明確的。國會將提高債務上限，而且可能是經由總統大選，這代表著市場可能要到2025年初才能應對債務上限；在此之前應會繼續執行緊急措施。」

美國商銀表示，不要指望史指會觸底。美國股票和量化策略主管蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，「我們的牛市指標顯示史指可能還沒有突破。」「只有一半的指標被觸發，包括Fed降息和殖利率曲線變陡。」

她指出，其中80%以上通常是在觸底之前觸發的。

瑞穗交易員指出，如果沒有蘋果和微軟等主要科技股，史指2023年至今應是走低。

瑞穗在報告中說，「截至16日收盤，史指年初至今上漲了270點。在這270點中，FAANMG的8支個股貢獻了310點。」並表示，史指中超過250家個股今年下跌，但史指今年至今仍處於上漲狀態，「為了大家好，希望它們能堅持下去。」