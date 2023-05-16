家得寶降財測 道指跌破均線

家得寶(Home Depot)。(路透)

投資 人消化了家得寶(Home Depot)黯淡的財測，美股收跌。華爾街也將注意力轉向國會領導人與拜登 總統就美國債務上限舉行的會議。

道瓊工業平均指數 自3月30日以來首次跌破50日均線，下跌336.46點或1.01%至3萬3012.14點。史坦普500指數下跌26.38點或0.64%至4109.9點。那斯達克綜合指數下跌22.16點或0.18%至1萬2343.05點。

道指成份股家得寶下跌2.15%；該零售商公布令人失望的上季營收並下修全年業績財測，原因是消費者延後大型家居裝修項目。

4月零售額弱於預期，上月成長0.4%。低於《道瓊》調查經濟學家預期的0.8%增幅。

美國商銀財富管理公司策略師墨茲(Bill Merz)說，「自11月中旬以來，史指一直在3800點至4200點的區間內交易，我們有點被困在其中。」「我認為這反映出投資人對政策將會發生的什麼情有高度不確定性。經濟將如何應對？消費者能否在此期間繼續消費，這能持續多久？」

投資人正在焦急地等待債務上限談判取得進展。財政部長葉倫15日重申，如果白宮和國會之間沒有達成協議，美國最快可能在6月1日即所謂的「X日」違約。她16日加倍警告應立即提高限額。

她表示：「違約將打破金融體系賴以建立的基礎。」「可以想像，會有許多金融市場崩潰：全球恐慌引發追加保證金、擠兌和甩賣。」

拜登對周末進行中的談判抱持更樂觀的看法，而眾議院議長麥卡錫表示仍然存在重大障礙。拜登至今一直堅稱，提高債務上限是沒有商量餘地的。然而，麥卡錫已推動談判促成一項協議，提高債務上限將與削減開支掛鉤。

白宮表示拜登將在處理債務上限談判時縮短他即將到來的國際訪問。

自2021年5月達到高點之後，木材價格已下跌超過80%。在最高點時，木材期貨交易價格超過每千板英尺1700元。現在它們的價格約為每千板英尺340元。

這是因為隨著疫情間的榮景消退，家庭裝修似乎有所緩和。家得寶公布逾20%年來最大的營收下滑，部分原因就是消費者延後採購大型商品。

根據最新證券文件顯示，柯曼(Chase Coleman)操盤的對沖基金Tiger Global第1季對蘋果公司投資了1.4億元，對台積電略有加碼。

這家以科技為主的對沖基金還在許多半導體個股和軟體股中建立了新部位。

過去兩周，只有一個產業的高點多於低點：必需性消費品。

Strategas策略師維隆(Chris Verrone)在最新報告中寫道，在同一時期，甚至科技、醫療保健和通訊都無法做到這一點。

在摩根史坦利撤銷對Carvana股票評級6個月後，該公司恢復對該股的市場同權評級。並給出12元的目標價，相當於較15日收盤價上漲3.6%。該股16日收跌8.46%。

大摩對該股的看跌預測預計其估值將跌至1元。 然而，在最樂觀估計中，股價可能會飆升至60元，比前一交易日收盤價上漲超過400%，令人咋舌。

大摩在報告中指出，「雖然該股仍提供各種可能的結果，但我們對管理層在度過最嚴重的二手車市場衰退的同時減輕營運現金消耗的能力充滿信心。」

此外，摩根史坦利分析師也警告，隨著危機的影響性仍在繼續，其研究目標中的一些地區性銀行可能出現大幅波動。

分析師葛沙利亞(Manan Gosalia)將Commerce Bancshares和Prosperity Bancshares的評級從市場同權下修至減碼。

由於本益比偏低，他將目標價中值下修5%。Commerce Bancshares的最新目標價為48元，較15日收盤價下跌3.5%。 與此同時，分析師為Prosperity Bancshares設定的每股60元的新目標價相當於較15日收盤價下跌1%。

Commerce Bancshares和Prosperity Bancshares股票16日分別下跌2.85%和2.87%。