「大賣空」貝瑞Q1敲進區域銀行 重押京東、阿里巴巴

最新申報文件揭露，貝瑞第一季買進包括第一共和銀行在內的多檔美國區域銀行股票。(美聯社)

電影「大賣空」（The Big Short）原型人物貝瑞（Michael Burry）的避險基金Scion Asset Management，在第一季買入多檔因銀行業動盪而暴跌的區域銀行股票 。

最新揭露的監管備案文件顯示，貝瑞的Scion在摩根大通收購第一共和銀行（First Republic）之前、第一季末，就敲進15萬股第一共和銀股票，價值約200萬美元。 第一共和銀股價 今年以來重挫超過97%。

Scion同期間也購買了25萬股西太平洋銀行（PacWest）股票，這檔股票是美國銀行業陷入更廣泛動盪後，另一檔焦點股。西太平洋銀行股價今年已下跌近79%。另外，Scion當季還買12.5萬股的地區銀行Western Alliance Bancorp股票，這檔股票今年亦跌了大約48%。

貝瑞的「你丟我撿」哲學，也在中概股方面發揮。

雖然其他避險基金對於中國大陸疫後解封、經濟重啟的題材，交易熱情在降溫，但他卻在第一季大幅增持京東和阿里巴巴股票。

根據13F文件公告的資訊，這兩大中國大陸電商，已經成為Scion持股市值最大的股票，占其股票投資 組合的20%。彭博資訊指出，貝瑞的押注最後能否成功，不僅要看這些陸企能否恢復元氣，還取決於他們可不可以安然度過讓其很多投資同行避之唯恐不及的地緣政治風險。

貝瑞的Scion繼2022年最後幾個月買入阿里巴巴和京東之後，上一季繼續加碼這兩檔股票。揭露文件顯示，他對京東的持股數量增加了逾兩倍，達到25萬股，市值1100萬美元，占Scion投資組合的11%。他對阿里巴巴的持股數量增加了一倍，市值達到1000萬美元。相對地，其他同行忙著脫手，根據13F文件，避險基金總計減持400萬股京東股票。

彭博報導，總體而言，中國大陸所謂的解封題材交易令人失望。MSCI中國指數今年以來持平，主要是跡象顯示中國經濟復甦乏力。根據高盛主要經紀商業務的數據，目前避險基金對中國大陸的淨曝險比率已從1月的13.3%降至10.5%。

京東和阿里巴巴股價表現亦不佳。京東今年以來下跌了32%；啟動了歷史性的組織變革的阿里巴巴基本持平。上周，京東公布的收入增速為有史以來最低。阿里巴巴第一季業績將在周四發布，分析師預期其營收增幅將不到3%。這與疫情前，或是北京當局2021年整頓大型科技公司之前的美好歲月，相去甚遠。