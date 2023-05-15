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麥格理Q1狂加碼台積電ADR 躍居第7大股東 老虎也搶進

編譯劉忠勇／綜合15日電
麥格理大舉加碼7800萬股台積電ADR，一舉躍居為台積電ADR最大持股者。(路透)
麥格理大舉加碼7800萬股台積電ADR，一舉躍居為台積電ADR最大持股者。(路透)

麥格理（Macquarie）、富達（Fidelity）、老虎環球基金和有「虎崽」基金Coatue在內的大型投資公司第一季大賣台積電在美國上市的美國存託憑證（ADR），與巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）出清台積電對作。

麥格理第一季從原本持有台積電ADR不到100萬股大舉加碼7800萬股台積電ADR，3月底持股價值達73億美元，從彭博資訊顯示，已一舉躍居為台積電ADR最大持股者，也成為台積電第七大股東。富達買進1410萬股新股，對台積電的投資增至近40億美元。

由老虎基金前員工Philippe Laffont創立的Coatue管理公司也買進台積電ADR 590萬股，價值5億4890萬美元。老虎全球基金第一季也新買進台積電ADR 158萬股，價值1億4780萬美元。

Coatue Management新買進590萬股台積電ADR，價值5億4890萬美元。老虎環球基金也買進1億4780萬美元的ADR。

波克夏2月公告去年第四季大幅減持台積電ADR 86%之後，周一在申報持股變動13-F文件最後一天又公告，今年第一季已出清台積電全部持股。

台積電 波克夏 投資

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